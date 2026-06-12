Nemulțumire uriașă la Bruxelles. Fondurile pentru România, considerate insuficiente

Negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 au ajuns într-un punct tensionat, după ce Parlamentul European a transmis că propunerile actuale nu reflectă suficient nevoile statelor membre, inclusiv ale României.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru cadrul financiar viitor, a declarat că varianta prezentată recent de Președinția cipriotă a Consiliului UE este dezechilibrată, în special în ceea ce privește alocările pentru coeziune, competitivitate și apărare.

România ar putea primi mai puțin decât estimările inițiale ale Parlamentului

Parlamentul European reamintește că poziția adoptată în luna aprilie prevedea o creștere de peste 10% a bugetului UE, ceea ce ar fi însemnat aproximativ 6 miliarde de euro în plus pentru România.

În forma actuală a propunerii, aceste estimări nu sunt atinse, ceea ce alimentează nemulțumirea eurodeputaților implicați în negocieri.

Critici privind reducerile din domenii strategice

Un alt punct de conflict îl reprezintă reducerea cu aproximativ 2% a bugetului total al Uniunii Europene. Potrivit criticilor formulate în Parlamentul European, aceste tăieri afectează în mod direct sectoare considerate esențiale, precum competitivitatea economică și apărarea comună.

Siegfried Mureșan a subliniat că aceste reduceri reprezintă o greșeală, mai ales în contextul geopolitic actual, în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări tot mai complexe.

Negocierile continuă între instituțiile europene

Eurodeputatul a anunțat că va continua discuțiile pentru ca forma finală a bugetului să fie mai apropiată de poziția Parlamentului European.

De asemenea, acesta a făcut apel la Consiliul Uniunii Europene să își finalizeze cât mai rapid mandatul de negociere, astfel încât etapa finală a discuțiilor să poată începe fără întârzieri și bugetul să fie adoptat în termenul stabilit.

Negocierile dintre instituțiile europene rămân deschise, iar diferențele de viziune indică un proces complex și de durată până la adoptarea finală a bugetului multianual.