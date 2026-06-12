Mesaj puternic de la Paris. Macron și Carney vor să apropie Europa și Canada mai mult ca niciodată

Franța și Canada transmit semnale tot mai clare că își doresc o colaborare mai strânsă într-un context internațional pe care îl consideră tot mai instabil.

La întâlnirea avută vineri la Paris, președintele francez Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney au vorbit despre necesitatea consolidării relațiilor dintre Europa și Canada, pe fondul schimbărilor geopolitice și al disputelor comerciale care au marcat ultimii ani.

Mesajele celor doi lideri au fost interpretate ca o referire directă la tensiunile apărute în relația cu Statele Unite, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și relansarea unor conflicte comerciale care au afectat mai mulți parteneri tradiționali ai Washingtonului.

Macron: Lumea traversează o perioadă de răsturnare a raporturilor de forță

În cadrul declarațiilor făcute la Paris, Emmanuel Macron a vorbit despre transformările majore care afectează ordinea internațională și despre necesitatea unei reacții comune din partea statelor democratice.

Liderul francez a descris actualul context drept unul marcat de fragmentare, presiuni economice și contestarea regulilor care au guvernat relațiile internaționale în ultimele decenii.

„Astăzi, mai mult ca niciodată, avem aceeaşi viziune asupra lumii. Constatăm că ordinea internaţională este fragmentată, care este marcată de răsturnarea raporturilor de forţă, de contestarea regulilor comune, de coerciţie economică, de ingerinţe, de lupte informaţionale”, a declarat Macron.

Șeful statului francez a făcut referire inclusiv la valorile pe care Franța și Canada susțin că le împărtășesc.

„În esenţă, noi credem în statul de drept, în ordinea internaţională, în ştiinţă, în schimbarea climatică şi ceea ce implică ea, în respectarea valorilor noastre democratice şi în protejarea copilăriei noastre”, a adăugat liderul de la Paris.

Apel la o cooperare mai puternică între democrațiile occidentale

Emmanuel Macron consideră că provocările actuale obligă statele democratice să acționeze împreună și să își coordoneze mai eficient răspunsurile.

Potrivit acestuia, relațiile dintre Franța, Canada și partenerii europeni trebuie consolidate pentru a face față unui mediu internațional tot mai competitiv și mai imprevizibil.

„În faţa acestui lucru, ţările noastre împărtăşesc aceeaşi convingere că democraţiile trebuie să fie lucide, puternice şi capabile să acţioneze împreună”, a afirmat președintele francez.

Declarațiile au fost făcute cu doar câteva zile înaintea summitului G7, unde liderii principalelor economii occidentale urmează să discute inclusiv despre securitate, comerț și relațiile internaționale.

Carney: Canada și Europa au interese comune tot mai puternice

Premierul canadian Mark Carney a mers în aceeași direcție și a subliniat apropierea dintre Ottawa și capitalele europene.

În discursul său, șeful guvernului canadian a insistat asupra ideii că relația dintre Canada și Europa depășește cadrul unei simple alianțe politice sau economice.

„Suntem mai mult decât aliaţi. Facem parte din aceeaşi familie”, a declarat Carney în limba franceză.

Acesta a susținut că interesele comune ale Canadei și Europei devin din ce în ce mai evidente într-o perioadă marcată de schimbări rapide pe scena internațională.

„Lucrând împreună, Canada, Franţa şi Europa sunt în măsură să devină o forţă puternică pentru secolul ce vine”, a adăugat premierul canadian.

Relația cu Washingtonul rămâne un punct sensibil

Întâlnirea dintre Macron și Carney are loc într-un moment în care relațiile dintre Canada și administrația americană traversează o perioadă complicată.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, liderul american a lansat în repetate rânduri atacuri verbale și comerciale la adresa Canadei.

Disputele privind taxele vamale și politica economică au amplificat tensiunile dintre cele două țări, iar declarațiile făcute de Trump au provocat reacții puternice la Ottawa.

La începutul lunii iunie, președintele american a stârnit controverse după ce s-a referit la Canada drept al „51-lea stat” al Statelor Unite, afirmație care a fost primită cu iritare de oficialii canadieni.

În acest context, apropierea dintre Canada și Europa capătă o semnificație aparte, atât din punct de vedere economic, cât și strategic, pe fondul transformărilor care reconfigurează echilibrul de putere la nivel global.