SUA pregătesc cea mai mare retragere militară din Europa din ultimele decenii. F-16, bombardiere, submarine și portavioane, pe lista plecărilor

Sursă: New York Times

Statele Unite pregătesc una dintre cele mai importante restructurări ale prezenței lor militare în Europa din ultimii ani. Potrivit unor informații apărute în presa americană, Washingtonul intenționează să reducă semnificativ numărul de aeronave și nave de război puse la dispoziția NATO, o mișcare care reaprinde dezbaterea despre capacitatea Europei de a se apăra fără sprijinul masiv al SUA.

Planul apare într-un moment sensibil pentru securitatea continentului, pe fondul avertismentelor repetate venite din partea serviciilor de informații și a liderilor militari europeni privind riscurile reprezentate de Rusia în următorii ani.

Reduceri importante pentru aviația militară din Europa

Conform informațiilor prezentate de New York Times , administrația americană analizează diminuarea consistentă a forțelor aeriene alocate operațiunilor NATO.

Printre măsurile luate în calcul se numără reducerea numărului de avioane de luptă F-16 și F-15E, care ar urma să scadă de la aproximativ 150 la 100 de unități.

De asemenea, numărul aeronavelor de patrulare și recunoaștere maritimă ar putea fi redus de la 26 la 15.

O altă modificare importantă vizează eliminarea completă a celor opt avioane-cisternă utilizate pentru realimentarea în aer, aparate considerate esențiale pentru operațiunile desfășurate la mare distanță.

Portavion și submarin, mutate din dispozitivul NATO

Schimbările nu se opresc la aviație.

Planul discutat la Washington include și relocarea unui submarin purtător de rachete, precum și a unui portavion american care participă în prezent la misiuni legate de apărarea Europei.

Odată cu retragerea grupului de portavion, ar urma să fie redistribuite și numeroase nave de escortă, precum și zeci de aeronave care operează în mod normal împreună cu această structură navală.

În plus, unul dintre cele două grupuri de bombardiere strategice puse la dispoziția apărării europene ar putea fi transferat către alte zone considerate prioritare de administrația americană.

NATO spune că Europa trebuie să își asume mai multe responsabilități

Oficialii Alianței Nord-Atlantice susțin că o astfel de schimbare nu trebuie interpretată neapărat ca o slăbire a NATO.

Purtătorul de cuvânt al alianței, Allison Hart, a declarat că timp de decenii a existat o dependență foarte mare de capacitățile militare americane, iar actualul proces poate contribui la o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între membrii alianței.

Potrivit acesteia, pe măsură ce statele europene și Canada investesc mai mult în apărare și dezvoltă noi capacități militare, rolul SUA poate fi ajustat fără ca securitatea colectivă să fie afectată.

Mesajul transmis de NATO este că o alianță mai puțin dependentă de un singur actor poate deveni, pe termen lung, mai rezistentă și mai eficientă.

Presiuni tot mai mari asupra Europei

Administrația Trump a criticat în repetate rânduri nivelul cheltuielilor militare din multe state europene.

Washingtonul consideră că numeroși aliați s-au bazat prea mult timp pe protecția oferită de armata americană și au investit insuficient în propriile forțe armate.

În ultimele luni, oficialii americani au insistat ca țările NATO să majoreze bugetele pentru apărare până la cel puțin 3,5% din produsul intern brut.

În același timp, au apărut și tensiuni legate de planurile europene de dezvoltare a propriei industrii de armament, în detrimentul achizițiilor din Statele Unite.

Un moment delicat pentru securitatea continentului

Anunțurile privind reducerea contribuției militare americane vin într-o perioadă în care mai multe servicii de informații și structuri de securitate europene avertizează asupra posibilității unei confruntări majore cu Rusia în următorii ani.

Din această perspectivă, mutarea unor resurse importante ale armatei americane este privită cu îngrijorare de numeroși observatori.

Pe de altă parte, administrația de la Washington argumentează că aliații europeni trebuie să fie capabili să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării continentului și că dependența excesivă de SUA nu mai reprezintă o soluție viabilă pe termen lung.

În timp ce detaliile finale ale planului nu au fost încă confirmate oficial de Pentagon, semnalele venite din ultimele săptămâni indică faptul că rolul militar al Statelor Unite în Europa se pregătește să intre într-o nouă etapă.