Opt morți pe autostrada M1, în Ungaria. Un camion a luat foc, apoi un microbuz cu numere moldovenești s-a izbit de un TIR

Sursă: Realitatea.net

Opt persoane și-au pierdut viața în urma a două accidente grave produse în dimineața zilei de 12 iunie pe autostrada M1 din Ungaria, în apropiere de orașul Győr.

Primul accident a avut loc în jurul orei 4:30, la kilometrul 114 al autostrăzii. Potrivit poliției, un camion s-a ciocnit cu un vehicul de construcții, iar în urma impactului camionul a luat foc.

Șoferul camionului a murit pe loc.

Al doilea accident s-a produs la scurt timp

La aproximativ 40 de minute după primul incident, în jurul orei 5:10, un microbuz s-a izbit de un camion care staționa din cauza coloanei formate în urma accidentului anterior.

Accidentul s-a produs la kilometrul 113 al autostrăzii M1.

În microbuz se aflau nouă persoane. Șapte dintre acestea au murit pe loc, iar alte două au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Mesajul transmis de premierul Ungariei

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedie.

„În numele guvernului, transmit sincere condoleanțe familiilor celor opt cetățeni străini care au murit în accidentul petrecut pe autostrada M1 în această dimineață. Le urăm răniților însănătoșire grabnică!”, a scris acesta pe Facebook.

Vehiculele implicate aveau numere de înmatriculare din Republica Moldova

Într-o actualizare transmisă ulterior, poliția maghiară a confirmat informațiile apărute în presa locală potrivit cărora camionul care a luat foc după impact avea numere de înmatriculare din Republica Moldova.

De asemenea, și microbuzul implicat în cel de-al doilea accident era înmatriculat în Republica Moldova.

Autoritățile au precizat că toate cele opt persoane decedate sunt bărbați adulți. Până în acest moment, naționalitățile victimelor nu au fost făcute publice.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-au produs cele două accidente.