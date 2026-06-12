Acord istoric între Departamentul de Stat al SUA și Starlink: internetul prin satelit al lui Elon Musk devine instrument oficial al răspunsului umanitar american în întreaga lume

Statele Unite își consolidează arsenalul umanitar cu cea mai avansată tehnologie de comunicații din lume. Departamentul de Stat și Starlink, compania de internet prin satelit a lui Elon Musk, au semnat săptămâna aceasta un Memorandum de Înțelegere (MOU) pentru întărirea pregătirii internaționale în caz de dezastre și a eforturilor americane de răspuns umanitar la nivel global, a anunțat joi diplomația de la Washington. Realitatea Plus vă prezintă detaliile, pe baza comunicatului oficial al Departamentului de Stat.

Comunicarea poate face diferența între viață și moarte

Acordul, încheiat pe o perioadă de doi ani, valorifică tehnologia de sateliți de orbită joasă a Starlink — „o inovație americană”, subliniază Departamentul de Stat — pentru a restabili comunicațiile critice atunci când crizele și dezastrele naturale distrug infrastructura terestră.

Concret, Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar al Departamentului de Stat se va coordona cu Starlink pentru a asigura conectivitate rapidă echipelor de intervenție de urgență, organizațiilor umanitare și oamenilor aflați în nevoie, imediat după producerea unui dezastru.

„Comunicarea poate face diferența între viață și moarte”, transmite Departamentul de Stat, care precizează că această cooperare folosește conectivitatea fiabilă pentru a sprijini echipele de răspuns la dezastre și pentru a salva vieți în întreaga lume.

Starlink, deja pe teren în cele mai grave crize ale ultimelor luni

Memorandumul se aliniază cu propria inițiativă globală a companiei, Crisis Response. Potrivit comunicatului, în ultimele luni Starlink a furnizat conectivitate comunităților afectate de epidemia de Ebola, de uraganul Melissa, de taifunul Kalmaegi, de cicloanele Senyar, Ditwah și Maila, precum și de super-taifunul Sinlaku — o listă care arată amploarea globală a operațiunilor companiei, din Caraibe până în Asia de Sud-Est și Africa.

Pentru publicul european, capacitatea Starlink de a menține comunicațiile în condiții extreme este deja binecunoscută: rețeaua de sateliți a devenit coloana vertebrală a comunicațiilor Ucrainei după invazia rusă, demonstrând că tehnologia poate funcționa acolo unde infrastructura clasică este distrusă sau atacată.

Tehnologia americană, braț al diplomației umanitare

Acordul cu Starlink confirmă o direcție strategică tot mai vizibilă a administrației de la Washington: mobilizarea sectorului privat american de vârf — de la sport (recentele memorandumuri cu UFC și NFL) până la tehnologia spațială — ca multiplicator al puterii diplomatice și umanitare a Statelor Unite.

Mesajul este dublu. Pe de o parte, eficiență: în loc să construiască de la zero capabilități guvernamentale, Departamentul de Stat conectează răspunsul umanitar american direct la cea mai performantă infrastructură de comunicații prin satelit existentă. Pe de altă parte, soft power: fiecare comunitate reconectată după un dezastru cu ajutorul tehnologiei americane este o demonstrație concretă a angajamentului SUA în lume.

Pentru România și regiunea Mării Negre — expuse atât riscurilor de securitate, cât și fenomenelor meteo extreme tot mai frecvente — modelul anunțat la Washington oferă o lecție de reziliență: comunicațiile prin satelit nu mai sunt un lux tehnologic, ci o componentă esențială a pregătirii pentru situații de urgență.

Material realizat pe baza comunicatului oficial al Departamentului de Stat al SUA din 11 iunie 2026.