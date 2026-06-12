Tragedie în Olanda: trei copii aflați într-o tabără școlară au murit după ce o mașină a intrat într-un grup de bicicliști

Sursă: Realitatea.net

Patru persoane, dintre care trei copii și un adult, și-au pierdut viața în Olanda după ce o mașină a intrat într-un grup de bicicliști care participau la o tabără școlară. Accidentul s-a produs joi, în apropiere de localitatea Vogelwaarde, din provincia Zeeland.

Potrivit autorităților, grupul era format din 14 copii și doi însoțitori care se deplasau cu bicicleta în cadrul unei activități organizate de școală.

Mai multe persoane au fost rănite

„O mașină a intrat în coliziune cu un grup de 14 copii pe bicicletă și doi însoțitori în timpul taberei lor școlare”, au transmis autoritățile locale.

Poliția a confirmat că în urma impactului au murit patru persoane.

„Patru decese au avut loc. Este vorba despre un adult și trei copii”, au precizat anchetatorii într-un comunicat.

Mai multe victime au fost transportate la spital, însă autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre starea acestora.

Copiii proveneau de la o școală aflată aproape de granița cu Belgia

Potrivit poliției, elevii și cadrele care îi însoțeau provin de la o școală primară din localitatea Axel, situată în apropierea frontierei dintre Olanda și Belgia. La acest moment nu au fost făcute publice vârstele copiilor care și-au pierdut viața.

În cadrul anchetei, polițiștii au reținut un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Hulst.

„Un tânăr în vârstă de 19 ani, originar din comuna Hulst, a fost arestat. Implicarea sa în accident este anchetată”, a transmis poliția.

Autoritățile nu au precizat dacă persoana reținută este șoferul vehiculului implicat în tragedie.

Reacția premierului olandez

Premierul Olandei, Rob Jetten, a transmis un mesaj de compasiune pentru familiile victimelor.

„Ceea ce trebuia să fie un moment puternic pentru fiecare copil și fiecare școală primară, tabăra școlară, s-a transformat într-un coșmar”, a scris acesta pe platforma X.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.