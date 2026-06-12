Simpozion despre islamism și antisemitism: Departamentul de Stat dezbate în premieră amenințarea Kata'ib Hezbollah pe teritoriul american

Departamentul de Stat al SUA a găzduit joi, 11 iunie, primul Simpozion privind Ideologia Islamistă și Antisemitismul organizat vreodată de diplomația americană — un semnal clar că administrația de la Washington tratează antisemitismul alimentat de rețelele islamiste drept o amenințare directă la adresa securității naționale, nu doar o problemă socială. Realitatea Plus vă prezintă detaliile, pe baza comunicatului oficial al Departamentului de Stat.

O mobilizare fără precedent a aparatului de securitate american

Evenimentul a fost organizat de Biroul Trimisului Special pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului și a reunit oficiali de rang înalt din întregul aparat federal american: Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), Departamentul de Justiție, Departamentul de Stat, Trezoreria, Departamentul de Război, FBI, Comunitatea de Informații și Casa Albă.

Potrivit comunicatului, participanții au evidențiat amenințările transnaționale reprezentate de guverne străine și organizații teroriste străine care folosesc rețele de tip proxy, finanțare ilicită și rețelele sociale pentru a submina securitatea națională a Statelor Unite — o descriere care vizează, fără echivoc, arhitectura de influență a regimului de la Teheran și a milițiilor sale din regiune.

Discursurile principale au fost susținute de Ambasadorul Rabin Yehuda Kaploun, Trimisul Special al SUA pentru Combaterea Antisemitismului, și de Dr. Sebastian Gorka, una dintre cele mai cunoscute voci ale administrației Trump pe contraterorism. Simpozionul a inclus și briefinguri din partea unor ONG-uri, think tank-uri și institute de cercetare.

Cazul al-Saadi — dovada că amenințarea este reală

Departamentul de Stat a subliniat în mod special că printre participanți s-au aflat oficialii responsabili de arestarea lui Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi — o operațiune care a demonstrat, în luna mai, cât de concret este pericolul discutat la simpozion.

Al-Saadi, comandant de rang înalt al miliției irakiene Kata’ib Hezbollah, sprijinită de Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC), a fost arestat pe 15 mai, transferat în custodia SUA și pus sub acuzare la New York pentru infracțiuni de terorism. Potrivit Departamentului de Justiție american, al-Saadi a fost implicat în aproape 20 de atacuri și tentative de atac în Europa și Statele Unite, inclusiv incendierea unei sinagogi în Macedonia de Nord, înjunghierea a doi bărbați evrei în cartierul londonez Golders Green, atacul cu bombă asupra unei clădiri Bank of New York Mellon din Amsterdam și o tentativă dejucată de atentat asupra unui birou Bank of America din Paris.

Procurorii americani susțin că al-Saadi pregătea inclusiv un atac asupra unei sinagogi din Manhattan, aleasă pentru că reprezenta „un far al solidarității și sprijinului pentru Israel”. Valul de atacuri ar fi fost coordonat ca represalii după loviturile americano-israeliene asupra Iranului din februarie 2026 — conflict pe care Realitatea Plus l-a acoperit pe larg, inclusiv prin interviuri exclusive cu oficiali și analiști americani.

Un mesaj strategic: antisemitismul, tratat ca problemă de securitate națională

Organizarea acestui prim simpozion confirmă o schimbare de paradigmă la Washington: combaterea antisemitismului nu mai este abordată exclusiv prin educație și diplomație publică, ci prin instrumentele dure ale statului — contraterorism, sancțiuni financiare, urmărire penală și cooperare internațională a serviciilor de informații.

Mesajul administrației americane este relevant și pentru Europa, inclusiv pentru România: rețelele proxy ale Iranului au lovit deja pe continent, de la Londra la Amsterdam și Paris, iar combaterea lor cere exact tipul de coordonare interinstituțională pe care Washingtonul a pus-o acum, în premieră, în jurul aceleiași mese.

Material realizat pe baza comunicatului oficial al Departamentului de Stat al SUA din 11 iunie 2026, completat cu informații publice ale Departamentului de Justiție al SUA.