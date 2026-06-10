ANPC a aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei pentru vânzarea produselor din tutun către minori. Sute de sancțiuni și magazine cu activitatea suspendată

Sursă: Realitatea.Net

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intensificat controalele privind comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori, aplicând în primele luni ale anului aproape 400 de sancțiuni la nivel național. Valoarea totală a amenzilor depășește 1,7 milioane de lei, iar mai multe unități comerciale au fost sancționate prin suspendarea activității sau chiar închiderea acestora.

Anunțul a fost făcut în cadrul lansării campaniei naționale „ZERO COMPROMISURI”, o inițiativă care urmărește reducerea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină și creșterea gradului de responsabilizare a comercianților.

Magazine sancționate și activități suspendate

Potrivit conducerii ANPC, legislația în vigoare prevede sancțiuni severe pentru comercianții care vând produse din tutun persoanelor sub 18 ani.

La prima abatere, operatorii economici riscă o amendă de 10.000 de lei și suspendarea activității. În cazul repetării faptei, amenda poate ajunge la 20.000 de lei, iar unitatea comercială poate fi închisă.

Reprezentanții instituției susțin că, deși numărul controalelor și al sancțiunilor a crescut considerabil, fenomenul nu a fost eliminat complet, în special în cazul unor magazine independente unde încă sunt identificate practici ilegale.

Verificarea actului de identitate, obligație legală

ANPC reamintește că vânzătorii au obligația de a solicita un act de identitate atunci când există suspiciuni privind vârsta cumpărătorului.

Aceeași regulă se aplică și în cazul comenzilor online sau al livrărilor la domiciliu, unde verificarea vârstei beneficiarului trebuie realizată înainte de predarea produselor. De asemenea, produsele care conțin tutun sau nicotină trebuie marcate corespunzător pentru a permite identificarea acestora pe întreg lanțul de distribuție.

Lansarea campaniei „ZERO COMPROMISURI”

În contextul preocupărilor legate de accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină, ANPC, împreună cu mai mulți parteneri din mediul privat și instituțional, a lansat campania „ZERO COMPROMISURI”.

Inițiativa își propune să promoveze respectarea legislației și să transmită un mesaj clar privind protejarea copiilor și adolescenților de efectele consumului de tutun și nicotină.

Campania beneficiază de sprijinul unor organizații și companii implicate în comerțul și distribuția acestor produse, care susțin implementarea unor măsuri suplimentare de control și prevenție.

Românii consideră că legea nu este aplicată suficient

Datele unui sondaj realizat în acest an arată că o mare parte dintre români consideră că legislația care interzice vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori nu este aplicată suficient de riguros.

În acest context, inițiatorii campaniei „ZERO COMPROMISURI” susțin că este nevoie de o implicare mai mare din partea autorităților, comercianților, părinților și sistemului educațional pentru limitarea accesului minorilor la astfel de produse.

Ce prevede legislația din România

Legea interzice în mod expres comercializarea produselor din tutun și nicotină către persoanele care nu au împlinit 18 ani. Totodată, aceste produse nu pot fi livrate prin sisteme automate de tip locker sau easybox.

Nerespectarea obligațiilor privind verificarea vârstei poate atrage sancțiuni importante atât pentru firme, cât și pentru persoanele implicate direct în procesul de vânzare.

Autoritățile anunță că verificările vor continua și în perioada următoare, iar respectarea legislației privind protecția minorilor va rămâne una dintre principalele priorități ale instituțiilor de control.