Ploile abundente au făcut prăpăd în Prahova. Circulația pe trei drumuri județene este afectată
FOTO: IPJ Prahova
Ploile torențiale din ultimele ore au făcut prăpăd în Prahova. Circulația rutieră pe trei drumuri județene este afectată miercuri seară din cauza apei care a acoperit carosabilul.
Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova a transmis că în urma precipitațiilor abundente și a acumulării unor cantități semnificative de apă pe partea carosabilă, circulația rutieră este afectată pe următoarele sectoare de drum: DJ 102L, tronsonul din comuna Apostolache; DJ 233, pe tronsonul către localitatea Surani; DJ 100M, pe tronsonul către localitatea Cărbunești.
”Pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările care nu sunt urgente, iar în caz contrar, să respecte indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență”, se arată în informarea IJP Prahova.
Potrivit reprezentanților instituției, echipaje de poliție monitorizează permanent situația și intervin pentru acordarea sprijinului necesar în zonele afectate.
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