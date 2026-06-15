Doi frați minori din Sibiu au plecat de acasă și sunt de negăsit. Familia a cerut ajutorul poliției

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 16:30

Doi frați din Sibiu, în vârstă de 14 și 17 ani, sunt căutați de polițiști după ce au plecat de acasă duminică seară și nu au mai revenit. Familia a cerut ajutorul autorităților pentru a-i găsi.

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