Doi frați minori din Sibiu au plecat de acasă și sunt de negăsit. Familia a cerut ajutorul poliției

Doi frați din Sibiu, în vârstă de 14 și 17 ani, sunt căutați de polițiști după ce au plecat de acasă duminică seară și nu au mai revenit. Familia a cerut ajutorul autorităților pentru a-i găsi.
Cei doi minori au ieșit din locuință în jurul orei 23:00, iar de atunci rudele nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Polițiștii cer sprijinul oamenilor care pot oferi informații.
Doi frați din Sibiu sunt căutați de polițiști
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cei doi copii au plecat voluntar de la domiciliul lor din municipiul Sibiu, în seara zilei de 14 iunie.
„La data de 15 iunie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați cu privire la faptul că, doi minori, ONICA COSMIN VASILE, în vârstă de 14 ani, si ONICA AMALIA MARIA în vârstă de 17 ani, au plecat în mod voluntar de la domiciliul lor, din municipiul Sibiu, în data de 14 iunie a.c., în jurul orei 23:00 și nu au mai revenit până în prezent”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.
Semnalmentele băiatului de 14 ani
ONICA COSMIN VASILE are 14 ani, aproximativ 1,50 metri înălțime și în jur de 40 de kilograme. Are ochi verzi și păr șaten.
La momentul plecării, nu se cunosc hainele pe care le purta. Ca semne particulare, polițiștii au transmis că băiatul are un tatuaj pe gât și pe piept, care reprezintă o cruce, precum și un tatuaj pe mâna stângă, cu un desen.
Semnalmentele fetei de 17 ani
ONICA AMALIA MARIA are 17 ani, aproximativ 1,55 metri înălțime și în jur de 50 de kilograme. Are păr brunet lung și ochi căprui.
La momentul plecării, fata purta un tricou negru cu mânecă scurtă, o geacă de blugi neagră și pantaloni deschiși la culoare. Potrivit polițiștilor, nu prezintă semne particulare.
Polițiștii cer ajutorul persoanelor care i-au văzut pe cei doi copii sau care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla. Cei care au detalii sunt rugați să sune la numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.