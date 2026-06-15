Motociclist de 29 de ani, mort în Beiuș. O șoferiță nu i-ar fi acordat prioritate

Un motociclist de 29 de ani din orașul Ștei a murit duminică seară într-un accident produs în municipiul Beiuș, județul Bihor. Impactul a avut loc la intersecția străzilor Republicii și 1 Decembrie 1918.
Potrivit primelor informații transmise de polițiști, o tânără de 21 de ani, aflată la volanul unei mașini, nu ar fi acordat prioritate motocicletei conduse de bărbatul de 29 de ani. În urma impactului, motociclistul a suferit răni foarte grave și a fost declarat mort la fața locului.
Motociclistul de 29 de ani a murit la locul accidentului
Accidentul s-a produs la o intersecție din Beiuș
Accidentul a avut loc duminică seară, în jurul orei 20.46. Motociclistul circula pe strada 1 Decembrie 1918, în direcția localității Budureasa. În același timp, tânăra de 21 de ani conducea un autoturism pe strada Republicii. La intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, aceasta nu i-ar fi acordat prioritate motociclistului, potrivit polițiștilor.
„Ajunsă la intersecția dirijată cu strada 1 Decembrie 1918, aceasta nu ar fi acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula pe strada 1 Decembrie 1918”, a transmis luni Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.
Mașina tinerei a fost proiectată într-un alt autoturism
După impactul cu motocicleta, autoturismul condus de tânăra de 21 de ani a fost proiectat într-o altă mașină. Cel de-al doilea autoturism era condus de o femeie de 44 de ani, tot din Beiuș. Motociclistul a fost grav rănit, iar echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut să îi salveze viața. Polițiștii au testat cu aparatul etilotest cele două femei aflate la volanul mașinilor implicate în accident. Rezultatele au fost negative. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile au fost publicate de presa locală.
Polițiștii continuă cercetările după accidentul din Beiuș
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Ancheta este coordonată sub supravegherea unui procuror. Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs impactul și cine se face responsabil pentru tragedie.