Populația din județul Neamț, terorizată de urși. Autoritățile au emis șapte mesaje RO-ALERT în weekend

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:33

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț a transmis, la sfârșitul săptămânii trecute, șapte mesaje RO-ALERT în care populația a fost avertizată cu privre la apariția unor urși în zonele locuite.

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