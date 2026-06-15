Populația din județul Neamț, terorizată de urși. Autoritățile au emis șapte mesaje RO-ALERT în weekend

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț a transmis, la sfârșitul săptămânii trecute, șapte mesaje RO-ALERT în care populația a fost avertizată cu privre la apariția unor urși în zonele locuite.
Un urs a fost împușcat
Potrivit reprezentanților ISU Neamț, au fost alertați oamenii din localitățile Grințieș, Bicaz Chei, Poiana Teiului, Borca și Piatra-Neamț.La Bicaz Chei au fost emise trei mesaje RO-ALERT, în mai puțin de 24 de ore.
Din aceste considerente, Comisia locală de intervenție din Bicaz Chei a hotărât împușcarea ursului, fapt care s-a întâmplat în cursul zilei de duminică.
O situație similară s-a înregistrat în municipiul Piatra-Neamț, la mijlocul lunii mai. Reprezentanții Primăriei Piatra-Neamț au decis împușcarea unui urs care, deși a fost alungat în nenumărate rânduri din zona Ștrand - Bâtca Doamnei, a revenit în zonă.
Ce trebuie să faci atunci când te întâlnești cu un urs
Întâlnirea cu un urs poate fi o experiență înfricoșătoare, dar dacă urmați câteva reguli, puteți minimiza riscul.
Nu alerga și nu te urca în copaci: Chiar dacă este un reflex natural, nu vă ajută cu nimic, Ursul poate alerga mai repede decât un om și nu are probleme să se urce în copac, așa că fuga, în această situație, nu este deloc sănătoasă.
Fă zgomot: Ursul este sensibil la sunete puternice. În magazinele de specialitate se găsesc fluiere speciale de speriat urși, dar puteți improviza și bătând din palme pentru a-l speria.
Folosește spray-ul antiurs: Un astfel de device este tot mai popular. Practic, vorbim despre un produs puternic iritant, asemeni sprayurilor de autoapărare. E bine să vă antrenați înainte de a-l folosi, pentru a evita riscul de a-l orienta greșit, fie spre propria față, fie pe lângă țintă.
Încearcă să te prefaci că ești mort: Este o soluție recomandată în situații disperate, când nu găsiți altă cale de salvare, pentru că risc de a nu-l păcăli pe urs este mare.
Sună la 112: Dacă ești în pericol, apelează imediat numărul de urgență pentru a solicita ajutor.
Specialiști atrag atenția că în cele mai multe cazuri oamenii sunt cei care provoacă animalele să-i atace, prin gesturi sau acțiuni teribiliste și necugetate. Așadar, dacă vă comportați precaut, riscul de a fi atacat de un urs scade considerabil.