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Locale· 2 min citire
Accident cu un microbuz școlar în Vâlcea. Trei elevi au ajuns la spital după impactul produs pe DN 67
Accident rutier
Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz destinat transportului de elevi s-a produs luni pe Drumul Național 67, în județul Vâlcea. În urma coliziunii, trei copii au fost răniți și transportați la spital pentru investigații medicale, iar traficul în zonă a fost afectat pentru mai multe ore.
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