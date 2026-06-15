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Accident cu un microbuz școlar în Vâlcea. Trei elevi au ajuns la spital după impactul produs pe DN 67

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 16:35

Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz destinat transportului de elevi s-a produs luni pe Drumul Național 67, în județul Vâlcea. În urma coliziunii, trei copii au fost răniți și transportați la spital pentru investigații medicale, iar traficul în zonă a fost afectat pentru mai multe ore.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, evenimentul rutier a avut loc pe raza comunei Slătioara. Primele cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Horezu indică faptul că șoferul microbuzului școlar, un bărbat în vârstă de 51 de ani din localitate, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un bărbat de 69 de ani.

Impactul dintre cele două vehicule a dus la rănirea mai multor elevi aflați în microbuz în momentul producerii accidentului.

Trei elevi transportați la spital

În urma coliziunii, un adolescent de 16 ani și doi copii de 13 ani au suferit leziuni ușoare, conform primei evaluări medicale efectuate la fața locului.

Pentru siguranța lor și pentru investigații suplimentare, cei trei minori au fost transportați la spital, unde au primit îngrijiri de specialitate.

Din fericire, starea victimelor nu este gravă, însă medicii continuă monitorizarea acestora pentru a exclude eventuale complicații.

Trafic blocat pe DN 67 după accident

Accidentul a provocat blocaje temporare pe DN 67, circulația fiind întreruptă pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor desfășurate de polițiști.

Ulterior, traficul a fost reluat și s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers, sub supravegherea agenților rutieri.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și pentru a determina toate cauzele care au condus la impact.

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