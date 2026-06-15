Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident rutier grav pe A1, în județul Hunedoara. Două mașini s-au ciocnit violent-FOTO
FOTO: Anchetaonline.ro
Un accident rutier grav a avut loc duminică seară pe autostrada A1, în dreptul localității Aurel Vlaicu, județul Hunedoara. Circulația pe sensul Sibiu–Deva a fost parțial blocată până la miezul nopții, după ce două mașini s-au ciocnit violent.
Citește și
- 16:35Accident cu un microbuz școlar în Vâlcea. Trei elevi au ajuns la spital după impactul produs pe DN 67
- 16:30Doi frați minori din Sibiu au plecat de acasă și sunt de negăsit. Familia a cerut ajutorul poliției
- 15:50Fetiță de 12 ani, resuscitată după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul a pierdut controlul volanului și a accidentat două minore și o femeie - VIDEO
- 15:39Protest la Constanța după explozia dronei maritime din port. Oamenii cer explicații autorităților
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News