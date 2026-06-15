Accident rutier grav pe A1, în județul Hunedoara. Două mașini s-au ciocnit violent-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:00

Un accident rutier grav a avut loc duminică seară pe autostrada A1, în dreptul localității Aurel Vlaicu, județul Hunedoara. Circulația pe sensul Sibiu–Deva a fost parțial blocată până la miezul nopții, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre trafic blocataccidentA1