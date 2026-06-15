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Accident rutier grav pe A1, în județul Hunedoara. Două mașini s-au ciocnit violent-FOTO

FOTO: Anchetaonline.ro

FOTO: Anchetaonline.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:00

Un accident rutier grav a avut loc duminică seară pe autostrada A1, în dreptul localității Aurel Vlaicu, județul Hunedoara. Circulația pe sensul Sibiu–Deva a fost parțial blocată până la miezul nopții, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

Impactul a fost atât de violent încât una dintre mașini a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, precum și mai multe echipaje de poliție, dar și reprezentanți ai DRDP Timișoara.

Circulația pe sensul Sibiu–Deva a fost parțial blocată până la miezul nopții, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

În acest caz, polițiștii rutieri au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele și împrejurările în care s-a produs incidentul rutier.

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