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Arhiepiscopul Aradului, implicat într-un accident cu trei mașini în județul Arad. ÎPS Timotei Seviciu a fost transportat la spital

FOTO: Glasul Aradului/Colaj Realitatea.Net

FOTO: Glasul Aradului/Colaj Realitatea.Net

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:47

Un accident rutier grav, în care a fost implicat și arhiepiscopul Aradului, s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Județean 709, între Arad și Horia. ÎPS Timotei Seviciu și o femeie au ajuns la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit violent.

Carambol cu trei mașini pe DJ 709, în Arad

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a transmis că un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 35 de ani, care circula dinspre Horia spre Arad, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde ar fi intrat în coliziune cu alte două autoturisme.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe, care au acordat primul ajutor victimelor și au asigurat zona.

Printre victime s-a aflat și Arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu, în vârstă de 90 de ani, care se afla pe locul din dreapta-spate în momentul în care s-a produs impactul.

„La data de 14 iunie 2026, în jurul orei 15:10, pe D.J. 709, între Arad și Horia, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Din primele informații, un autoturism, condus de un bărbat de 35 de ani, dinspre Horia spre Arad, ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, precum și cu al doilea autoturism, care se deplasau pe sensul opus de mers”, au transmis reprezentanții IPJ Arad.

ÎPS Timotei Seviciu a fost transportat la spital

Femeia aflată la volanul uneia dintre mașini, precum și Arhiepiscopul Aradului, ÎPS Timotei Seviciu, au fost transportați la spital pentru a primi îngrijirile medicale specifice.

Conform protocolului, toți cei trei șoferi implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penală, iar polițiștii urmează să stabilească cauzele în care s-a produs evenimentul rutier.

Potrivit unor surse din anchetă, oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca unul dintre șoferi să fi adormit la volan.

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