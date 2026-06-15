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Locale· 2 min citire
Arhiepiscopul Aradului, implicat într-un accident cu trei mașini în județul Arad. ÎPS Timotei Seviciu a fost transportat la spital
FOTO: Glasul Aradului/Colaj Realitatea.Net
Un accident rutier grav, în care a fost implicat și arhiepiscopul Aradului, s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Județean 709, între Arad și Horia. ÎPS Timotei Seviciu și o femeie au ajuns la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit violent.
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