Arhiepiscopul Aradului, implicat într-un accident cu trei mașini în județul Arad. ÎPS Timotei Seviciu a fost transportat la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:47

Un accident rutier grav, în care a fost implicat și arhiepiscopul Aradului, s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Județean 709, între Arad și Horia. ÎPS Timotei Seviciu și o femeie au ajuns la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit violent.

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