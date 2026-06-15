Descoperire șocantă într-un hotel din Cluj-Napoca. O turistă străină, găsită fără viață în cameră

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 19:45

O tragedie a avut loc în municipiul Cluj-Napoca, după ce o femeie de cetățenie străină a fost găsită decedată într-o cameră de hotel. Autoritățile au intervenit de urgență după ce personalul unității de cazare a alertat poliția cu privire la situația descoperită.

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