Descoperire șocantă într-un hotel din Cluj-Napoca. O turistă străină, găsită fără viață în cameră

O tragedie a avut loc în municipiul Cluj-Napoca, după ce o femeie de cetățenie străină a fost găsită decedată într-o cameră de hotel. Autoritățile au intervenit de urgență după ce personalul unității de cazare a alertat poliția cu privire la situația descoperită.
Alarma a fost dată de conducerea hotelului
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, sesizarea a fost făcută luni, în jurul orei 12:55, de managerul hotelului, care a anunțat că una dintre persoanele cazate nu mai răspunde și a fost găsită fără semne vitale în camera în care era cazată.
La fața locului au ajuns imediat echipaje de poliție, care au confirmat decesul unei femei în vârstă de 45 de ani, cetățean străin.
Primele verificări nu indică urme de violență
În urma cercetărilor preliminare efectuate în camera de hotel, anchetatorii nu au identificat indicii care să sugereze o agresiune fizică. Conform informațiilor transmise de polițiști, pe corpul femeii nu au fost observate urme vizibile de violență.
Cu toate acestea, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs decesul, a fost deschis un dosar penal, iar investigațiile continuă.
Trupul femeii, transportat la Medicină Legală
Cadavrul a fost preluat și transportat la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca, unde specialiștii vor efectua necropsia. Rezultatele examinării medico-legale vor avea un rol esențial în stabilirea cauzei exacte a morții.
Anchetatorii urmează să analizeze și alte elemente relevante, inclusiv istoricul deplasării femeii și ultimele activități desfășurate înainte de tragedie.
Oamenii legii încearcă acum să reconstituie ultimele ore din viața femeii și să stabilească dacă au existat factori medicali sau alte împrejurări care au dus la deces.