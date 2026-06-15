Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident pe DN1, între Codlea și Făgăraș: trei mașini implicate, o persoană a fost rănită

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 22:14

Traficul rutier a fost afectat în cursul serii de un accident produs pe DN1, la ieșirea din municipiul Codlea către Făgăraș. În eveniment au fost implicate trei autoturisme, iar o persoană a necesitat îngrijiri medicale în urma impactului.

Intervenție de urgență la locul accidentului

Potrivit primelor informații, echipajele de intervenție au fost mobilizate rapid în zona producerii accidentului pentru acordarea asistenței medicale și gestionarea situației din trafic.

Victima a primit îngrijiri de specialitate la fața locului, starea acesteia urmând să fie evaluată de personalul medical.

Polițiștii investighează cauzele producerii accidentului

La locul evenimentului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere și specialiști criminaliști, care desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea dintre cele trei autovehicule.

Ancheta va clarifica dinamica accidentului și eventualele responsabilități ale conducătorilor auto implicați.

Circulație restricționată pe DN1

În urma accidentului, traficul rutier se desfășoară cu dificultate în zonă, una dintre benzile de circulație fiind blocată temporar. Șoferii care tranzitează sectorul de drum dintre Codlea și Făgăraș sunt sfătuiți să ia în calcul posibile întârzieri și să circule cu atenție sporită.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să adapteze stilul de conducere la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe