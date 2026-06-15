Accident pe DN1, între Codlea și Făgăraș: trei mașini implicate, o persoană a fost rănită

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 22:14

Traficul rutier a fost afectat în cursul serii de un accident produs pe DN1, la ieșirea din municipiul Codlea către Făgăraș. În eveniment au fost implicate trei autoturisme, iar o persoană a necesitat îngrijiri medicale în urma impactului.

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