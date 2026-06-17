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Social· 2 min citire
Studenții din Cluj au ieșit în stradă pentru a cere anularea „Legii Bolojan” din Educație și a denunța măsurile de austeritate - VIDEO
Studenții din Cluj au ieșit în stradă
Câteva zeci de studenți au participat, miercuri seara, la un protest organizat în fața Prefecturii Cluj, unde au cerut anularea așa-numitei „legi Bolojan” din domeniul Educației. Manifestarea a avut și un caracter de solidaritate cu profesorii aflați în protest la București.
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