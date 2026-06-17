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Studenții din Cluj au ieșit în stradă pentru a cere anularea „Legii Bolojan” din Educație și a denunța măsurile de austeritate - VIDEO

Studenții din Cluj au ieșit în stradă

Studenții din Cluj au ieșit în stradă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 19:54

Câteva zeci de studenți au participat, miercuri seara, la un protest organizat în fața Prefecturii Cluj, unde au cerut anularea așa-numitei „legi Bolojan” din domeniul Educației. Manifestarea a avut și un caracter de solidaritate cu profesorii aflați în protest la București.

Mesajul protestatarilor: anularea măsurilor de austeritate

Reprezentanții Comitetului Studenților au transmis că măsurile adoptate anterior continuă să aibă efecte negative asupra sistemului de învățământ, chiar și după schimbările politice de la nivel guvernamental.

„Deși guvernul Bolojan a căzut, efectele grave ale austerității sale continuă să se resimtă.

Singura soluție pentru combaterea lor este îndepărtarea cauzei: anularea tuturor deciziilor luate care îngreunează viețile și activitatea persoanelor din sistemul de educație și nu numai”, arată reprezentanții Comitetului Studenților

Pancarte cu mesaje critice și revendicări sociale

Participanții la protest au afișat pancarte cu diverse mesaje prin care au criticat situația din educație și nivelul finanțării sistemului universitar.

Printre acestea s-au numărat: „Studenții strigăm, condiții merităm”, „Domnul a dat, guvernul a luat”, „Taxele cresc, bursele scad”, „6% vrem”, „Studenți, nu clienți”, „Tăiați de la SRI nu de la copii”, „Grevele sunt soluția”, „Nu pot învăța pe stomacul gol”.

Scandări în fața Prefecturii Cluj

În timpul protestului, studenții au scandat mai multe mesaje, unele dintre ele făcând referire la ideea unei greve generale.

„Doar cu greva generală mai salvăm ceva din țară”, „Zero austeritate, pentru orice facultate”, „Educație, cercetare, nu bugete militare”, „Nu există deficit pentru banii de partid”, au fost o parte dintre sloganurile auzite la manifestație.

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