Călătorie de pomină pe ruta București–Târgoviște. Pasagerii au coborât din tren și au mers o stație pe jos, prin câmp

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 21:06

Călătorii aflați în trenul R 9107, pe ruta București – Târgoviște, au avut parte de o zi de pomină, după ce garnitura a rămas blocată pe traseu și nu și-a mai putut continua drumul pentru o perioadă.

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