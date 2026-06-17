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Călătorie de pomină pe ruta București–Târgoviște. Pasagerii au coborât din tren și au mers o stație pe jos, prin câmp

Călătorie de pomină pe ruta București–Târgoviște

Călătorie de pomină pe ruta București–Târgoviște

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 21:06

Călătorii aflați în trenul R 9107, pe ruta București – Târgoviște, au avut parte de o zi de pomină, după ce garnitura a rămas blocată pe traseu și nu și-a mai putut continua drumul pentru o perioadă.

Tren oprit între Titu și Dâmbovița

Incidentul s-a produs pe parcursul călătoriei, între Titu și Bănești, unde trenul s-a oprit și nu a mai reușit să își reia deplasarea pentru o perioadă.

În lipsa unor informații clare privind reluarea rapidă a circulației, mai mulți pasageri au decis să coboare din tren.

Pasagerii au mers pe jos între stații

Exasperați de timpul de așteptare, o parte dintre călători au ales să parcurgă pe jos o porțiune din traseu, deplasându-se fie pe lângă linia de cale ferată, fie prin câmp.

Videoclipuri realizate de un pasager surprind momentul în care oamenii merg pe jos, cu bagajele, în încercarea de a ajunge mai repede la destinație.

Întârziere de peste o oră

După reluarea circulației, trenul și-a continuat drumul, dar a ajuns în următoarea stație cu o întârziere de 72 de minute.

Incidentul a afectat programul călătorilor, care au ajuns la destinație cu o întârziere semnificativă față de ora prevăzută inițial.

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