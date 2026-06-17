Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Călătorie de pomină pe ruta București–Târgoviște. Pasagerii au coborât din tren și au mers o stație pe jos, prin câmp
Călătorie de pomină pe ruta București–Târgoviște
Călătorii aflați în trenul R 9107, pe ruta București – Târgoviște, au avut parte de o zi de pomină, după ce garnitura a rămas blocată pe traseu și nu și-a mai putut continua drumul pentru o perioadă.
Citește și
- 20:22Drumurile expres vor avea benzi de urgență. Ordinul de ministru a fost semnat
- 19:54Studenții din Cluj au ieșit în stradă pentru a cere anularea „Legii Bolojan” din Educație și a denunța măsurile de austeritate - VIDEO
- 19:32Topul celor mai atractive orașe din România. Bucureștiul nici măcar nu este pe podium
- 19:25Scene șocante în Sectorul 4: doi adolescenți au vandalizat mai multe mașini în plină zi - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News