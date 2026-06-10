Aranjamentele partidului apărut de nicăieri în Parlament. Cine va vota guvernul Tomac, negocierile subterane -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Se fac jocuri disperate în încercarea obținerii unei majorități pentru Eugen Tomac în Parlament pentru învestirea guvernului tehnocrat. Astfel, Victor Ponta s-a alăturat grupului parlamentar Uniți pentru România, unde sunt foștii parlamentari POT, care au plecat din partid după mai multe certuri cu Anamaria Gavrilă.

Pe pagina de internet a Camerei Deputaților figurează faptul că din acest grup parlamentar fac parte 14 membri, dar și surorile Anamaria și Bianca Gavrilă, cele care conduc Partidul Oamenilor Tineri și încasează subvenția oferită de stat formațiunilor politice.

Liderul grupului parlamentar „Uniți pentru România” este Răzvan Chiriță, parlamentar ales pe lista de la București. El este un personaj extrem de controversat în comparație cu ceilalți membri ai grupului.

Acesta a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, după ce, în pandemie, firma Solutions Line SRL la care era unic asociat și administrator a primit, de la Primăria Slatina, contracte de achiziție de materiale sanitare la prețuri supraevaluate. Prejudiciul calculat de procurori se ridică la circa 2,5 milioane lei.

Răzvan Chiriță a pierdut o parte importantă din avere, după ce a fost execut silit. Executorii i-au confiscat o mașină în valoare de 38.000 de lei, un teren intravilan în valoare de 196.000 de lei și un apartament în valoare de 471.000 de lei.

Liderul grupului parlamentar „Uniți pentru România” mai deține o casă în Popești Leordeni de peste 100 de metri pătrați. Chiar dacă a trecut printr-o situație financiară dificilă, el a împrumutat Asociația Provilegio cu 100.000 de lei, iar în conturile bancare are în jur de 10.000 de euro.

Un alt parlamentar controversat care se află la conducerea grupului este Daniel Grofu. Acesta a scris în declarația de avere că singurul său venit înainte să intre în parlament era pensia de peste 10.000 de lei pe lună. Potrivit declarației de avere, el are și două apartamente în Capitală.

Parlamentarii din Grupul Uniți pentru România s-au aliniat votului oferit puterii și nu au semnat moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan.

Mai mult, constituirea acestora într-un grup parlamentar ridică mari semne de întrebare, având în vedere faptul că s-a produs totul rapid și a trecut fără mari dezbateri prin conducerea Camerei Deputaților.

Legislatura trecută, conducerea camerei inferioare a parlamentului nu a permis constituirea niciunui grup parlamentar în afară de cele rezultate din alegeri. Constituirea grupului parlamentar oferă benefici de organizare logistică, financiară, dar și vizibilitate prin oferirea unui timp în cadrul dezbaterilor parlamentare.