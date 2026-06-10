Tomac ordonă audit de urgență la companiile de stat pe pierdere: „Vor fi decizii radicale”

Sursă: Realitatea.Net

În tentativa de a reduce deficitul bugetar, premierul desemnat Eugen Tomac anunță declanșarea unei reforme profunde la nivelul societăților cu capital de stat. Societățile comerciale aflate pe pierdere vor trece printr-un filtru strict de audituri externe, menit să identifice cauzele managementului defectuos.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, anunță o ofensivă fără precedent împotriva rispei din sectorul public. Companiile de stat care înregistrează pierderi financiare cronice, dar continuă să plătească salarii de lux, vor fi supuse unor audituri externe riguroase. Oficialul a avertizat că Executivul își va asuma „decizii radicale”, inclusiv restructurări masive, acolo unde redresarea economică nu mai este posibilă.

Într-o intervenție directă la B1 TV, Tomac a atacat dur anomaliile din sistemul companiilor cu monopol de stat, unde veniturile șefilor numiți politic depășesc frecvent indemnizația președintelui României.

Audit extern pentru companiile pe minus: „Acolo unde nu se poate repara, tăiem în carne vie”

Strategia viitorului Guvern vizează în mod special societățile comerciale cu capital de stat care acumulează datorii și pierderi de ani de zile, supraviețuind doar prin subvenții din bugetul public. Tomac a subliniat că radiografia dezastrului managerial nu va rămâne doar pe hârtie, ci va fi urmată imediat de măsuri executive de urgență.

„Acolo unde avem companii de stat cu pierderi mari în ultimii ani, va trebui să facem un audit extern pentru a înțelege exact ce nu funcționează. Acolo unde lucrurile nu pot fi reparate, trebuie luate decizii radicale”, a declarat Eugen Tomac.

Planul lui Tomac împotriva salariilor nesimțite: „Sunt mai mari decât leafa președintelui!”

Un punct central al reformei anunțate de premierul desemnat îl reprezintă plafonarea și corectarea veniturilor exagerate din interiorul acestor companii. Tomac a catalogat drept „nejustificate” și „sfidătoare” schemele actuale de salarizare din regii și societăți falimentare sau care dețin monopolul pe anumite piețe strategice.

Sfidarea demnitarilor: „Nu poți avea companii de stat cu salarii uriașe, mult mai mari decât salariul președintelui României sau al altor demnitari”, a punctat politicianul.

Corectarea exceselor: Viitorul șef al Executivului cere curaj politic din partea partidelor pentru a sparge rețelele de influență: „Trebuie să avem curajul să discutăm deschis despre aceste excese care trebuie corectate pentru a fi eficienți și a răspunde acestor așteptări care există în mod legitim în societate.”

Asalt la monopolurile de stat: „Rolul nostru este să guvernăm pentru români”

Conștient de rezistența pe care o va întâmpina din partea structurilor de partid și a grupurilor de presiune care controlează managementul companiilor naționale, Eugen Tomac a transmis un mesaj ferm: guvernarea nu va mai proteja privilegiile financiare din sectorul public.

„Sunt companii de stat cu monopol de stat unde salariile sunt uriașe și evident că aici va trebui să umblăm, cu riscul de a deranja anumite interese, dar rolul nostru este să guvernăm pentru români”, a concluzionat premierul desemnat.

Reforma dură a companiilor de stat vine într-un moment critic, în care România încearcă să evite retrogradarea ratingului de țară în categoria „junk” (investiții cu risc ridicat) din cauza deficitului bugetar masiv. În paralel cu acest plan economic, Tomac continuă negocierile politice, lista oficială a miniștrilor fiind încă nefinalizată din cauza a patru portofolii cheie rămase în dispută.