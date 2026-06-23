Se reface alianța? PNL vrea să bată palma cu Nicușor Dan: „Sperăm să concretizăm acordul”

Deputatul PNL Ionel Bogdan susține că scenariul unui guvern politic minoritar, prezentat de Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni, aparține de fapt liberalilor. Potrivit parlamentarului, propunerea a fost lansată încă de la Congresul extraordinar al PNL, liberalii sperând acum în concretizarea unui acord politic stabil pentru guvernare.
PNL revendică scenariul guvernului minoritar: Propunerea a fost lansată înainte de picarea Guvernului Veștea
Scena politică de la București este marcată de negocieri intense pentru depășirea blocajului instituțional. Deputatul PNL Ionel Bogdan a ținut să precizeze că soluția unui executiv minoritar nu este o noutate adusă de consultările recente, ci o strategie pe care liberalii au pus-o pe masă încă de duminică, cu mult înainte ca Guvernul Veștea să fie respins oficial la votul din Parlament.
Liberalii își adjudecă astfel paternitatea acestui scenariu, exprimându-și speranța că discuțiile de la Palatul Cotroceni se vor concretiza rapid, în cursul următoarelor zile, într-un acord politic ferm.
Ce acord parlamentar a anunțat Nicușor Dan la finalul consultărilor
Reacția reprezentanților PNL vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat public concluziile discuțiilor purtate cu formațiunile politice. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, șeful statului a subliniat că singura formulă capabilă să deblocheze criza actuală este cea a unui guvern politic minoritar.
Conform președintelui, acest nou Executiv nu va guverna în gol, ci se va baza pe un acord parlamentar de sprijin, negociat și agreat în prealabil de partidele dispuse să susțină stabilitatea țării fără a intra neapărat la guvernare.
De ce spune PNL că România are nevoie urgentă de un Guvern
Potrivit deputatului Ionel Bogdan, instalarea unui nou Cabinet nu mai poate amâna, miza fiind una uriașă pentru stabilitatea economică a țării. Principalul argument invocat de PNL este urgența implementării reformelor și proiectelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri europene esențiale pe care România riscă să le piardă în absența unui executiv cu puteri depline.
În plus, liberalii au transmis un mesaj ferm partenerilor politici: nu vor intra la guvernare alături de PSD, însă sunt dispuși să ofere voturile necesare pentru învestirea unui nou Cabinet, lăsându-i lui Nicușor Dan opțiunea de a alege între două variante de echipe guvernamentale până săptămâna viitoare.
Cât timp ar dura sprijinul acordat de liberali și pactul de neagresiune
Chiar dacă PNL este gata să susțină un guvern minoritar, Ionel Bogdan a avertizat că acest ajutor nu va fi unul permanent sau necondiționat. Liberalii privesc această formulă ca pe o soluție de avarie, strict delimitată în timp.
Conform declarațiilor sale, PNL consideră că un termen de șase luni este rezonabil pentru funcționarea acestui mecanism. În cadrul acordului politic ce urmează a fi semnat, liberalii vor cere garanții clare că, pe parcursul acestei perioade limitate de o jumătate de an, partidele semnatare nu vor depune moțiuni de cenzură, asigurând astfel liniștea guvernamentală necesară pentru adoptarea măsurilor urgente.