Se reface alianța? PNL vrea să bată palma cu Nicușor Dan: „Sperăm să concretizăm acordul”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 21:29

Deputatul PNL Ionel Bogdan susține că scenariul unui guvern politic minoritar, prezentat de Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni, aparține de fapt liberalilor. Potrivit parlamentarului, propunerea a fost lansată încă de la Congresul extraordinar al PNL, liberalii sperând acum în concretizarea unui acord politic stabil pentru guvernare.

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