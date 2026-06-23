Schimbare majoră în Centrul Vechi. Ridicarea gunoiului se face doar dimineața. Ce pățesc comercianții fără saci cu cod QR

Primăria Capitalei impune reguli stricte de curățenie în Centrul Vechi din București. Un nou regulament de salubrizare, aflat în consultare publică, îi obligă pe comercianți și rezidenți să colecteze deșeurile pe șase fracții și să folosească saci speciali cu cod QR. În plus, ridicarea gunoiului se va face după un program fix, măsura având ca scop igienizarea completă a zonei istorice.
Centrul Istoric al Bucureștiului se pregătește pentru o transformare radicală în ceea ce privește curățenia și gestionarea deșeurilor. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou set de reguli stricte, menit să elimine definitiv problema gunoaielor lăsate la întâmplare pe străzi și să modernizeze modul în care comercianții și rezidenții scapă de resturi.
Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, Centrul Vechi va trece la un sistem de monitorizare digitală și la un program de colectare extrem de riguros.
Calendarul deșeurilor: Cum se împart cele 6 fracții
Noul regulament introduce obligația sortării deșeurilor în șase categorii diferite, ridicarea acestora urmând să se facă exclusiv în intervalul orar 06:00 – 10:00, după un calendar bine stabilit:
Luni, Miercuri și Vineri: Se colectează hârtia, cartonul și materialele textile.
Marți, Joi și Sâmbătă: Este rândul plasticului, aluminiului, sticlei și al deșeurilor periculoase.
Zilnic: Operatorii vor ridica doar resturile biodegradabile și deșeurile alimentare.
Pentru a proteja străzile înguste și pavajul din zona istorică, municipalitatea va interzice accesul mașinilor mari de gunoi. În perimetru vor avea dreptul să intre doar utilaje de mici dimensiuni (de maximum 3,5 tone), care vor fi inscripționate vizibil cu tipul de deșeu pe care îl transportă.
Sacii cu cod QR: Trasabilitate digitală împotriva abandonului de gunoi
Cea mai mare noutate adusă de proiect vizează direct firmele și restaurantele din zonă. Pentru a pune capăt obiceiului de a lăsa saci nesupravegheați pe domeniul public, agenții economici vor fi obligați să cumpere de la operatorul de salubritate doar saci speciali dotați cu coduri QR sau coduri de bare.
Prin această măsură, inspectorii vor putea scana instantaneu orice sac abandonat și vor afla imediat cui îi aparține, aplicând sancțiuni directe celor care încalcă legea.
Lună pe străzi și pe terase: Spălare zilnică și noi sarcini pentru patroni
Pe lângă colectarea deșeurilor, planul PMB prevede o igienizare profundă a zonei. În fiecare zi, între orele 08:00 și 10:00, firmele de salubritate vor mătura și vor spăla străzile și trotuarele, cu condiția ca temperatura de afară să fie de cel puțin 7 grade Celsius.
În același interval de dimineață, proprietarii de terase sunt obligați să își curețe la lună spațiul de funcționare. Responsabilitățile comercianților nu se opresc însă aici: aceștia vor trebui să spele săptămânal vitrinele și mobilierul exterior, să curețe fațadele de afișele ilegale și să predea separat uleiul alimentar uzat către firme autorizate.
Amenzi usturătoare pentru cine sfidează curățenia
Cine nu se aliniază noilor standarde va scoate bani grei din buzunar. Autoritățile au anunțat deja sancțiuni drastice pentru nerespectarea regulamentului:
Persoanele fizice riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei.
Persoanele juridice (firmele, barurile și restaurantele) pot fi penalizate cu sume între 4.000 și 10.000 de lei.
Fiind vorba despre un proiect aflat în faza de consultare publică, bucureștenii și patronii din Centrul Vechi pot trimite încă propuneri și modificări înainte ca textul să devină lege locală și să fie votat în Consiliul General.