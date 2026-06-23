Schimbare majoră în Centrul Vechi. Ridicarea gunoiului se face doar dimineața. Ce pățesc comercianții fără saci cu cod QR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 20:17

Primăria Capitalei impune reguli stricte de curățenie în Centrul Vechi din București. Un nou regulament de salubrizare, aflat în consultare publică, îi obligă pe comercianți și rezidenți să colecteze deșeurile pe șase fracții și să folosească saci speciali cu cod QR. În plus, ridicarea gunoiului se va face după un program fix, măsura având ca scop igienizarea completă a zonei istorice.

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