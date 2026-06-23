Polițist din Olt, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut 6.000 de euro pentru o soluție favorabilă într-un dosar penal

Un subcomisar din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de trafic de influență. Anchetatorii susțin că acesta ar fi solicitat 6.000 de euro unui administrator de firmă, promițând că va interveni pe lângă un coleg polițist și un magistrat pentru obținerea unei soluții favorabile într-un dosar de evaziune fiscală.
Potrivit procurorilor DNA - Serviciul Teritorial Craiova, inculpatul, identificat ca Iulian Alexandru Georgescu, subcomisar în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Olt, se află în arest preventiv și va fi judecat pentru trafic de influență.
Anchetatorii susțin că, începând cu luna octombrie 2024 și continuând în februarie 2025, polițistul ar fi cerut, prin intermediul unei alte persoane, diferite sume de bani unui administrator de societate comercială cercetat într-un dosar penal.
Inițial, suma solicitată ar fi fost cuprinsă între 4.000 și 5.000 de euro, însă ulterior aceasta ar fi fost majorată la 6.000 de euro.
Promisiuni privind influențarea unor anchetatori și a unui magistrat
Conform rechizitoriului, subcomisarul ar fi lăsat să se înțeleagă că are influență asupra unui alt ofițer de poliție și asupra unui magistrat, promițând că va interveni pentru a determina adoptarea unei soluții favorabile în dosarul penal în care era vizat administratorul firmei.
În luna iunie 2025, acesta ar fi primit prima tranșă de 3.000 de euro, reprezentând jumătate din suma pretinsă. Ulterior, între martie și aprilie 2026, polițistul ar fi solicitat în repetate rânduri și diferența de bani.
Flagrant organizat de procurorii anticorupție
Ancheta a culminat pe 29 aprilie 2026, când procurorii DNA au organizat un flagrant. Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane, încă 3.000 de euro de la administratorul societății comerciale.
În urma administrării probelor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a subcomisarului pentru trafic de influență.
Un alt inculpat și-a recunoscut faptele
În același dosar este cercetată și persoana care ar fi intermediat legătura dintre polițist și omul de afaceri. Aceasta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA și și-a asumat integral faptele reținute în sarcina sa.
Conform acordului, inculpatul a acceptat o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru o perioadă de doi ani și șase luni. Totodată, acesta va trebui să efectueze 80 de zile de muncă în folosul comunității și va avea interdicția de a ocupa anumite funcții publice.
Procurorii anticorupție au trimis dosarul spre soluționare Tribunalului Dolj, solicitând menținerea măsurii arestului preventiv în cazul subcomisarului.