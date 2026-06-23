Polițist din Olt, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut 6.000 de euro pentru o soluție favorabilă într-un dosar penal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 17:27

Un subcomisar din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de trafic de influență. Anchetatorii susțin că acesta ar fi solicitat 6.000 de euro unui administrator de firmă, promițând că va interveni pe lângă un coleg polițist și un magistrat pentru obținerea unei soluții favorabile într-un dosar de evaziune fiscală.

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