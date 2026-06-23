Focuri de armă în Sectorul 2 al Capitalei: polițiștii au imobilizat un tânăr care și-ar fi atacat tatăl cu un cuțit. A fost agresiv și cu oamenii legii

Focuri de armă au fost trase, marți dimineață, în Sectorul 2 al Capitalei, în timpul unei intervenții a polițiștilor. Un tânăr de 22 de ani, înarmat cu obiecte tăietoare-înțepătoare, a fost prins și dus la audieri.
Înainte de intervenția agenților, acesta și-ar fi amenințat tatăl cu moartea și i-ar fi provocat o plagă înjunghiată. Polițiștii au folosit armamentul din dotare după ce bărbatul ar fi devenit agresiv și ar fi încercat să îi lovească. Incidentul a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, după ce tatăl tânărului a cerut ajutor la 112. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, bărbatul agresat prezenta o plagă înjunghiată. Echipajele Secției 8 Poliție au ajuns de urgență la fața locului. Acolo, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani, bănuit că și-ar fi atacat tatăl cu două obiecte tăietoare-înțepătoare.
Tânărul ar fi refuzat să se conformeze
La sosirea polițiștilor, situația a escaladat rapid. Agenții i-au cerut în mod repetat tânărului să renunțe la obiectele pe care le avea asupra sa. Potrivit comunicatului, acesta ar fi avut un comportament agitat și necooperant. Polițiștii au folosit inițial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu ar fi dus la oprirea comportamentului violent.
Potrivit Poliției Capitalei, tânărul s-ar fi îndreptat amenințător spre polițiști cu obiectele tăietoare-înțepătoare. Acesta ar fi continuat să adreseze amenințări și ar fi încercat să îi lovească pe agenți. În aceste condiții, polițiștii au făcut uz de armamentul din dotare, conform procedurilor legale. După intervenție, bărbatul ar fi încercat să fugă, dar a fost urmărit, prins și imobilizat.
Persoana vătămată a primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate spitalicească pentru investigații și îngrijiri suplimentare. Tânărul de 22 de ani a fost dus la sediul subunității de poliție pentru audieri. Cercetările continuă pentru stabilirea situației exacte în care s-a produs incidentul, urmând să fie sesizată unitatea de parchet competentă.
Ce spun polițiștii
„Polițiștii Capitalei au intervenit prompt, în această dimineață, pentru a salva viața unui bărbat care fusese agresat cu un obiect tăietor-înțepător de către fiul acestuia, pe o stradă din Sectorul 2. La data de 23 iunie 2026, în jurul orei 07.15, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin sistemul 112, cu privire la faptul că un bărbat prezintă o plagă înjunghiată. Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei.
Din primele verificări a rezultat faptul că acesta și-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înțepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului. În momentul intervenției, polițiștii au procedat la somarea repetată a agresorului pentru a renunța la cele două obiecte tăietoare-înțepătoare pe care le avea asupra sa. Bărbatul, în vârstă de 22 de ani, manifesta un comportament agitat și necooperant, continuând să adreseze amenințări și să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru polițiști. În vederea neutralizării pericolului, polițiștii au utilizat inițial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent.
Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de polițiști și s-a îndreptat amenințător cu obiectele tăietoare-înțepătoare către aceștia, amenințându-i cu acte de violență și a încercat să îi lovească. Având în vedere riscul ridicat și refuzul bărbatului de a se conforma dispozițiilor legale, polițiștii au făcut ulterior uz de armamentul din dotare, în condițiile prevăzute de lege, pentru a-l soma și a-l determina să înceteze acțiunile periculoase. Bărbatul a încercat să fugă de la fața locului, fiind urmărit, prins și imobilizat de polițiști. Prin intervenția lor rapidă, fermă și profesionistă, aceștia au reușit să înlăture starea de pericol și să prevină producerea unor consecințe mult mai grave.
Persoana vătămată a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportată ulterior la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare. Autorul a fost condus la sediul subunității de poliție, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale care se impun. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Capitalei, pentru stabilirea situației în care s-a produs incidentul, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă”, au anunțat oamenii legii.