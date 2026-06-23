Sindicaliștii cer interzicerea poligrafului în recrutare și sancțiuni pentru angajatorii care îl impun

Blocul Național Sindical (BNS) solicită autorităților interzicerea utilizării testelor poligraf în procesele de recrutare și introducerea de sancțiuni pentru angajatorii care condiționează angajarea de acceptarea detectorului de minciuni, invocând încălcarea unor drepturi fundamentale garantate de Constituție și de legislația europeană.
Cererea vine pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a numărului de sesizări. În ultimele săptămâni, tot mai mulți candidați la angajare au reclamat că li s-a impus testarea cu poligraful ca etapă obligatorie în procesul de selecție, potrivit BNS.
„Utilizarea testului poligraf încalcă flagrant principiul nediscriminării, prevăzut și sancționat de art. 5 din Codul Muncii. Condiționarea accesului la un loc de muncă de acceptarea unei astfel de testări creează un tratament diferențiat între candidați pe criterii care nu au legătură cu aptitudinile profesionale sau cu capacitatea de a îndeplini atribuțiile postului”, atrage atenția organizația sindicală.
Argumente juridice
BNS susține că practica încalcă mai multe prevederi legale în vigoare. Legislația muncii permite angajatorilor să solicite doar informații relevante pentru verificarea aptitudinilor profesionale, iar testele poligraf depășesc acest cadru.
În plus, organizația ridică probleme de conformitate cu regulamentele privind protecția datelor cu caracter personal și invocă dreptul la viață privată garantat atât de Constituția României, cât și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Sindicaliștii subliniază că refuzul unui candidat de a participa la o astfel de testare nu poate constitui motiv legitim de excludere din procesul de recrutare.
Ce cer sindicaliștii
BNS adresează solicitări concrete mai multor instituții:
Inspecția Muncii — să verifice și să sancționeze utilizarea testelor poligraf în recrutare
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) — să analizeze legalitatea prelucrării datelor obținute prin astfel de teste
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) — să evalueze posibilele practici discriminatorii
Ministerul Muncii — să inițieze modificări legislative pentru interzicerea expresă a acestei practici
BNS invocă și dreptul constituțional la muncă și acces egal la ocuparea unui loc de muncă, subliniind că evaluarea candidaților trebuie să se bazeze exclusiv pe competențe, experiență și calificări profesionale.