Iranul îl înmormântează pe Ali Khamenei după 4 luni: Funeralii uriașe cu peste 20 de milioane de oameni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 19:55

Pregătiri de proporții la Teheran după uciderea liderului suprem. Iranul intră în trei zile de paralizie administrativă declarate marți de autorități, decizie luată pentru a permite desfășurarea funeraliilor naționale ale ayatollahului Ali Khamenei. Moartea acestuia, survenită pe 28 februarie în urma primei zile de bombardamente americano-israeliene, a pus capăt unui regim autoritar care a durat aproape 37 de ani.

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