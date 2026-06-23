Iranul îl înmormântează pe Ali Khamenei după 4 luni: Funeralii uriașe cu peste 20 de milioane de oameni

Pregătiri de proporții la Teheran după uciderea liderului suprem. Iranul intră în trei zile de paralizie administrativă declarate marți de autorități, decizie luată pentru a permite desfășurarea funeraliilor naționale ale ayatollahului Ali Khamenei. Moartea acestuia, survenită pe 28 februarie în urma primei zile de bombardamente americano-israeliene, a pus capăt unui regim autoritar care a durat aproape 37 de ani.
Iranul se pregătește pentru una dintre cele mai mari adunări de masă din istoria sa modernă. Autoritățile de la Teheran au anunțat organizarea funeraliilor naționale ale fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, un eveniment de o amploare logistică și politică uriașă, programat să se desfășoare între 4 și 6 iulie.
În această perioadă, capitala iraniană va fi complet paralizată. „Totul va fi închis în oraș”, a confirmat la televiziunea de stat Hassan Hassanzadeh, oficialul responsabil cu organizarea funeraliilor. Estimările municipalității din Teheran sunt de-a dreptul impresionante: oficialii se așteaptă ca o mulțime de aproximativ 20 de milioane de persoane să iasă pe străzi pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului lider.
Un ultim traseu simbolic: De la Teheran la Mashhad, via Irak
Ceremoniile din capitală reprezintă doar prima etapă a unui lung cortegiu comemorativ. Pelerinajul funerar va continua pe 7 iulie în orașul sfânt Qom, un pilon religios din nordul țării, unde activitatea va fi, de asemenea, suspendată complet.
Ulterior, ecoul acestor funeralii va trece granițele. Pe 8 iulie, ceremonii similare vor fi organizate în Irakul vecin, o dovadă a influenței pe care fostul lider o avea în regiune. În cele din urmă, pe 9 iulie, Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal, Mashhad, situat în nord-estul Iranului, zi ce va fi decretată, de asemenea, nelucrătoare pentru comunitatea locală.
Trecutul sub spectrul bombelor: Detaliile atacului care a decapitat regimul
Programate inițial pentru luna martie, funeraliile au fost amânate luni de zile din cauza stării de război. Într-o coincidență simbolică, prima zi a ceremoniilor (4 iulie) se va suprapune cu Ziua Independenței Statelor Unite, țară care aniversează anul acesta 250 de ani de la fondare.
Amânarea a fost dictată de evenimentele sângeroase din 28 februarie. În dimineata acelei zile, o reuniune de urgență în complexul rezidențial al lui Khamenei din Teheran a devenit ținta unui bombardament devastator, lansat în faza inițială a campaniei aeriene coordonate de SUA și Israel. Raidul a șters de pe suprafața pământului întregul complex și a ucis peste 40 de înalți oficiali politici și militari iranieni. Atacul, atribuit direct Israelului, a decimat și familia ayatollahului, provocând moartea soției sale, a uneia dintre fiice, a unui ginere, a unei nore și a unui nepot.
Succesiunea din umbră: Noul lider conduce doar prin mesaje scrise
Dincolo de solemnitatea momentului, funeraliile se desfășoară sub o uriașă perdea de incertitudine politică. Conducerea țării a fost preluată oficial la 8 martie de către fiul fostului lider, Mojtaba Khamenei.
Totuși, tranziția este marcată de mister și speculații. Grav rănit în același bombardament care i-a ucis tatăl și familia, noul ayatollah nu a apărut niciodată în public și nu a transmis nicio înregistrare video de la numirea sa în funcție. Într-un moment de maximă tensiune geopolitică, noul lider spiritual al Iranului își exercită puterea exclusiv prin intermediul mesajelor scrise, lăsând comunitatea internațională să speculeze cu privire la adevărata sa stare de sănătate și la stabilitatea reală a regimului de la Teheran.