Putin acuză că Occidentul se pregătește de război cu Rusia: „Răspunsul va fi unul nuclear!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 19:00

Vladimir Putin a declarat marți că NATO se pregătește în mod activ pentru un război împotriva Rusiei. În cadrul unui discurs susținut în fața a sute de tineri absolvenți ai academiilor militare reuniți la Moscova, liderul rus a subliniat că armata sa trebuie să fie pregătită pentru a face față noilor amenințări de securitate de la granițe.

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