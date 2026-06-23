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Actual· 2 min citire
Putin acuză că Occidentul se pregătește de război cu Rusia: „Răspunsul va fi unul nuclear!”
Foto/Profimedia
Vladimir Putin a declarat marți că NATO se pregătește în mod activ pentru un război împotriva Rusiei. În cadrul unui discurs susținut în fața a sute de tineri absolvenți ai academiilor militare reuniți la Moscova, liderul rus a subliniat că armata sa trebuie să fie pregătită pentru a face față noilor amenințări de securitate de la granițe.
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