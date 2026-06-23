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Putin acuză că Occidentul se pregătește de război cu Rusia: „Răspunsul va fi unul nuclear!”

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 19:00

Vladimir Putin a declarat marți că NATO se pregătește în mod activ pentru un război împotriva Rusiei. În cadrul unui discurs susținut în fața a sute de tineri absolvenți ai academiilor militare reuniți la Moscova, liderul rus a subliniat că armata sa trebuie să fie pregătită pentru a face față noilor amenințări de securitate de la granițe.

În viziunea președintelui rus, dacă până de curând membrii Alianței Nord-Atlantice s-au limitat la sprijinirea logistică și militară a Ucrainei, în prezent discursul occidental a trecut într-o nouă fază, vorbindu-se deschis despre pregătirea unui conflict direct cu Federația Rusă și despre o creștere masivă a bugetelor de apărare. Vladimir Putin a susținut că, pentru a justifica această militarizare accelerată, statele membre NATO și Uniunea Europeană folosesc retorici false privind o presupusă amenințare militară din partea Moscovei.

În acest context tensionat, aproximativ 40% din cheltuielile bugetare ale Rusiei sunt direcționate în prezent către armată, dotări și securitate națională. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin a ținut să sublinieze că Moscova continuă să pledeze pentru un sistem internațional multipolar, capabil să garanteze securitatea fiecărui stat în parte. „În același timp, suntem pregătiți să răspundem operațional și adecvat la toate amenințările interne și externe”, a avertizat șeful statului rus.

În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Putin a reafirmat disponibilitatea Rusiei de a relua tratativele de pace, însă doar pe baza acordurilor preliminare stabilite la Istanbul în primăvara anului 2022. Totodată, el a minimalizat impactul atacurilor ucrainene asupra obiectivelor civile din Rusia, punctând că acestea nu au capacitatea de a schimba dinamica sau situația reală de pe linia frontului.

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