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Cutremur în zona seismică Vrancea, în această după-amiază. Ce magnitudine a avut seismul

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 19:32

Un nou cutremur s-a produs marți după-amiază în România, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a fost înregistrat la ora 17:34:25 (ora locală a României).

A fost vorba despre un cutremur slab, care a avut o magnitudine de 2.6 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime semnificativă, de 147,5 kilometri, localizarea epicentrului fiind raportată în județul Buzău.

Mișcarea tectonică a avut loc în apropierea următoarelor centre urbane:

  • 51 km Sud de Focșani

  • 53 km Sud de Buzău

  • 66 km Sud-Est de Sfântu-Gheorghe

  • 73 km Est de Brașov

  • 81 km Nord-Est de Ploiești

Din cauza magnitudinii reduse și a adâncimii mari la care s-a produs, seismul nu a fost resimțit de populație și nu a produs pagube materiale. În zona seismică Vrancea, astfel de cutremure de adâncime medie (intermediare) sunt fenomene normale și se produc frecvent, ajutând la eliberarea tensiunilor acumulate la îmbinarea plăcilor tectonice.

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