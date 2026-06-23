Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Cutremur în zona seismică Vrancea, în această după-amiază. Ce magnitudine a avut seismul
Foto/Profimedia
Un nou cutremur s-a produs marți după-amiază în România, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a fost înregistrat la ora 17:34:25 (ora locală a României).
Citește și
- 20:17Schimbare majoră în Centrul Vechi. Ridicarea gunoiului se face doar dimineața. Ce pățesc comercianții fără saci cu cod QR
- 19:55Iranul îl înmormântează pe Ali Khamenei după 4 luni: Funeralii uriașe cu peste 20 de milioane de oameni
- 19:42Război total în PNL. Hubert Thuma:„Bolojan, omul care a trăit din sinecuri, îmi cere să plec din PNL!”
- 19:00Putin acuză că Occidentul se pregătește de război cu Rusia: „Răspunsul va fi unul nuclear!”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News