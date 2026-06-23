Cutremur în zona seismică Vrancea, în această după-amiază. Ce magnitudine a avut seismul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 19:32

Un nou cutremur s-a produs marți după-amiază în România, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a fost înregistrat la ora 17:34:25 (ora locală a României).

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