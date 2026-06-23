Negocieri la Cotroceni: Nicușor Dan testează terenul pentru un guvern minoritar după eșecul Cabinetului Veștea

Nicușor Dan testează terenul pentru un guvern minoritar. Surse politice afirmă că liderul politic a întrebat reprezentanții UDMR dacă ar sprijini o astfel de formulă executivă. Rămâne însă o mare enigmă: președintele nu a oferit detalii dacă scenariul vizează un guvern minoritar controlat de PSD sau o formulă de dreapta formată din PNL, USR și UDMR.
Consultările pentru formarea viitorului Guvern al României au intrat în linie dreaptă. După ce Cabinetul propus de Adrian Veștea a picat la votul de învestire, președintele României, Nicușor Dan, a reacționat rapid și a convocat astăzi partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Miza discuțiilor este găsirea unei formule capabile să deblocheze criza politică actuală.
Întrebarea cheie a președintelui către UDMR
Conform surselor politice, șeful statului a profitat de întâlnirea cu reprezentanții UDMR pentru a testa o variantă de avarie: susținerea unui executiv fără o majoritate parlamentară clasică. Președintele Nicușor Dan i-a întrebat direct pe liderii Uniunii dacă ar fi dispuși să sprijine un „Guvern minoritar”. Totuși, în cadrul discuțiilor, șeful statului a păstrat o doză de ambiguitate strategică și nu a detaliat dacă se referă la o formulă monocoloră a PSD sau la un executiv de dreapta format din PNL, USR și UDMR.
Cele trei scenarii analizate de Kelemen Hunor
La ieșirea de la consultări, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că dialogul cu președintele a vizat trei scenarii majore pentru viitorul Executiv, oferind detalii despre cum s-ar putea reconfigura jocurile de putere în Parlament.
Prima opțiune pusă pe masă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, care ar avea nevoie de o susținere transparentă din partea PSD, pe baza unui acord parlamentar clar. Totuși, Kelemen Hunor a ținut să precizeze că social-democratul Sorin Grindeanu ar fi exclus deja această variantă.
A doua posibilitate analizată este cea a unui guvern monocolor PSD, susținut din umbră de PNL și UDMR, alături de grupul minorităților etnice. O astfel de ecuație ar funcționa tot pe baza unui protocol de susținere parlamentară și ar include voturile întregului grup PNL, inclusiv ale celor care au sprijinit anterior varianta Veștea, pentru ca matematica voturilor să fie asigurată.
Stabilitate fără USR: Refacerea vechii coaliții
Cea de-a treia variantă, considerată de liderul UDMR ca fiind cea mai solidă, presupune refacerea coaliției largi care a guvernat România până în iunie 2025, formată din PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților, dar din care ar fi exclus USR-ul.