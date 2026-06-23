Negocieri la Cotroceni: Nicușor Dan testează terenul pentru un guvern minoritar după eșecul Cabinetului Veștea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 16:32

Nicușor Dan testează terenul pentru un guvern minoritar. Surse politice afirmă că liderul politic a întrebat reprezentanții UDMR dacă ar sprijini o astfel de formulă executivă. Rămâne însă o mare enigmă: președintele nu a oferit detalii dacă scenariul vizează un guvern minoritar controlat de PSD sau o formulă de dreapta formată din PNL, USR și UDMR.

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