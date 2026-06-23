Vreme extremă: Alerte meteo de furtuni și vijelii. Vezi harta județelor afectate

lertă meteo ANM de ultimă oră. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 23 iunie, mai multe avertizări nowcasting de vreme extremă valabile în România. Meteorologii anunță furtuni violente, ploi torențiale, vijelii și grindină. Printre cele mai afectate județe vizate de codul de vreme severă se numără Hunedoara, Argeș, Vâlcea și Olt, unde descărcările electrice și vijeliile vor crea probleme.
Vremea extremă lovește România în această după-amiază. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări nowcasting de tip Cod Portocaliu și Cod Galben pentru mai multe regiuni din țară. Sunt vizate ploi torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină.
Cod Portocaliu de vijelii și grindină de medii dimensiuni în Hunedoara și Argeș
Meteorologii avertizează că fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi extrem de severe în județul Hunedoara. Sub avertizare Cod Portocaliu au fost incluse municipiile Deva și Hunedoara, alături de localitățile Călan, Simeria, Șoimuș, Vețel, Hărău și Băcia. De asemenea, o altă alertă a vizat zona localităților Petroșani, Vulcan, Petrila și Orăștie. În aceste zone sunt prognozate:
Averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 l/mp;
Descărcări electrice frecvente;
Rafale de vânt violente, de 70–80 km/h;
Grindină de dimensiuni medii (diametru de 2–3 cm).
În județul Argeș, instabilitatea accentuată aduce cantități de apă de până la 40 l/mp, intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h și grindină cu diametrul cuprins între 1 și 4 centimetri.
Prăpăd în Vâlcea și Olt: Ploi torențiale și descărcări electrice
Sud-vestul țării este și el sub asediul vremii severe. ANM a emis coduri portocalii nowcasting pentru numeroase localități din județele Vâlcea și Olt.
Locuitorii din zonele vizate se confruntă cu ploi torențiale abundente (acumulări de 25–40 l/mp), vijelii cu rafale de 50–70 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Alerte similare emise anterior pentru județul Vâlcea au confirmat deja episoade de grindină și ploi torențiale severe.
Cod Galben în județul Botoșani: Vijelii și ploi de vară
Nici zona Moldovei nu scapă de instabilitatea atmosferică. Județul Botoșani se află sub alertă Cod Galben, fiind vizate localitățile Dorohoi, Darabani, Săveni, Hudești, Coțușca, Ungureni și Șendriceni.
În acest interval, meteorologii anunță:
Averse torențiale ce pot cumula 15–25 l/mp;
Intensificări ale vântului de 40–50 km/h;
Grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm diametru) și descărcări electrice.
Recomandări IGSU: Pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase (vijelii, descărcări electrice), adăpostiți-vă în spații închise și evitați trecerea prin dreptul copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare care se pot prăbuși.