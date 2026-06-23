Vreme extremă: Alerte meteo de furtuni și vijelii. Vezi harta județelor afectate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 16:41

lertă meteo ANM de ultimă oră. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 23 iunie, mai multe avertizări nowcasting de vreme extremă valabile în România. Meteorologii anunță furtuni violente, ploi torențiale, vijelii și grindină. Printre cele mai afectate județe vizate de codul de vreme severă se numără Hunedoara, Argeș, Vâlcea și Olt, unde descărcările electrice și vijeliile vor crea probleme.

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