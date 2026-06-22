Dosar penal prin e-SIGUR: Zeci de șoferi au dat vina pe soții!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 21:16

O nouă metodă de a fenta radarele sistemului e-SIGUR se transformă în dosar penal pentru tot mai mulți șoferi. De la începutul anului, 32 de conducători auto prinși pe cameră au încercat să scape de amenzi folosind aceeași scuză: au susținut în fals că la volan se aflau, de fapt, soțiile lor.

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