Dosar penal prin e-SIGUR: Zeci de șoferi au dat vina pe soții!

O nouă metodă de a fenta radarele sistemului e-SIGUR se transformă în dosar penal pentru tot mai mulți șoferi. De la începutul anului, 32 de conducători auto prinși pe cameră au încercat să scape de amenzi folosind aceeași scuză: au susținut în fals că la volan se aflau, de fapt, soțiile lor.
Sistemul e-SIGUR vede tot: Camerele de înaltă rezoluție distrug „scuzele de familie”
Încercarea șoferilor de a scăpa de amenzi pasând vina pe altcineva este sortită eșecului. Strategia de a indica soția sau un alt membru al familiei ca fiind la volan se lovește direct de tehnologia de ultimă generație a Poliției Române. Reprezentanții legii avertizează că sistemul e-SIGUR este capabil să identifice conducătorii auto cu o precizie chirurgicală, imaginile surprinse de camerele video fiind extrem de clare și permițând verificări amănunțite.
„Inclusiv dacă proprietarul autovehiculului înregistrat este o persoană de sex masculin, iar acesta declară că la momentul înregistrării abaterii respective, autoturismul a fost condus de către o altă persoană tot de sex bărbătesc, în urma verificării, se poate identifica dacă persoana transmisă că ar fi condus autoturismul la momentul respectiv este una și aceeași cu cea din datele transmise”, a explicat Radu Gâtan, director adjunct al Direcției Rutiere, conform Observator News.
Cum funcționează capcana automată a radarelor
Mecanismul prin care șoferii vitezomani sunt prinși în rețea este complet automatizat și extrem de rapid:
Înregistrarea blitz: Radarul amplasat pe trepied surprinde instantaneu depășirea vitezei legale.
Transmiterea datelor: Informațiile și imaginile sunt trimise automat către baza de date centrală a sistemului e-SIGUR.
Notificarea la domiciliu: Proprietarul mașinii primește acasă o scrisoare oficială prin care este obligat prin lege să comunice identitatea exactă a persoanei care se afla la volan în momentul comiterii abaterii.
De la o simplă amendă, direct la dosar penal
Avocații trag un semnal de alarmă major și spun că această „păcăleală” îi poate costa libertatea pe șoferii naivi. Ascunderea adevărului în fața autorităților transformă o contravenție banală într-o infracțiune gravă.
„În loc de o amendă simplă te trezești cu ditamai dosarul penal și trebuie să mergi să dai cu subsemnatul și tu și soția și alte persoane dacă sunt folosite”, avertizează avocatul Cătălin Crăciunescu.
Bilanțul vitezomanilor: Peste 50.000 de abateri în doar câteva luni
Statisticile oficiale arată că radarele e-SIGUR au funcționat la foc automat de la începutul acestui an, înregistrând aproximativ 51.000 de depășiri ale limitei de viteză.
Deși marea majoritate a șoferilor au fost surprinși rulând cu mai puțin de 20 km/h peste limita legală, pe șosele au fost depistate și cazuri extreme. Nu mai puțin de 120 de conducători auto au fost fotografiați în timp ce goneau cu peste 50 km/h peste limita admisă, în timp ce cinci șoferi de-a dreptul inconștienți au depășit viteza legală cu mai bine de 70 km/h.