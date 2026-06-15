Anca Alexandrescu: Trebuie să ieșim din această fundătură. Nu există altă variantă
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a analizat, în editorialul ediției de luni a emisiunii Culisele Statului Paralel, explozia politică generată de apariția propunerii de guvernare cu PNL și cu Adrian Veștea premier. Comentând noul context, jurnalista a afirmat că orice soluție care i-ar îndepărta de la guvernare pe Ilie Bolojan și pe USR este bine‑venită.
"Să plec mai des, că văd că atunci când plec se întâmplă lucruri importante. Mă bucur foarte tare de ceea ce s-a întâmplat în acest weekend. Și eu o să vă vorbesc în această seară cu onestitate și am să vă spun adevărul. Nu, nu sunt aici să spun doar ce vă place. Știu că mulți se vor supăra pe mine din nou, periodic. Eu sunt făcută trădătoare, șefa la sistem, nu colonel, vă rog, nu mai spuneți colonel, sunt generală. Dar nu pot să nu vă spun adevărul, v-am promis lucrurile acestea și știu că uneori nu vă place. Poate peste un anumit timp vă convingeți că ceea ce v-am spus de-a lungul timpului, chiar cu riscul de a vă supăra, s-a adeverit. E inutil să mai spun că am avut dreptate.
“Povestea cu <<turul doi>> a devenit doar o lozică”
Pentru prima oară am vorbit despre acest scenariu, cred că undeva în jur de 8 aprilie. Prima persoană care, sau primele două persoane care mi-au vorbit despre posibilitatea ca Veștea să fie nominalizat după o altă nominalizare — Veștea sau Predoiu, era varianta aceasta — au fost Bogdan Tiberiu Iacob și Dan Ionescu. Dan vine tot timpul la mine, o să fie și în seara aceasta, și Bogdan Tiberiu Iacob. Dar, prieteni, atenție! Nici nu se gândea cineva că va trece moțiunea de cenzură. Cred că undeva prin 20 și ceva aprilie a postat ceva și Bobby D despre lucrul acesta, și cei care îl urmăriți puteți să căutați să vedeți lucrul acesta. Deci s-a știut mult înainte de moțiune de aceste variante.
Am și vorbit în editoriale mele și am spus că probabil <<papagalul de serviciu>> va fi Tomac și Tomac ori va cădea, ori, nu știu, își va depune mandatul și va veni o variantă: ori Predoiu, ori Veștea. Se știa lucrul acesta dinainte. Da, așa este. Iar eu nu pot să vă ascund lucrurile astea și de asta v-am spus încă de atunci că asta se pregătește în laboratoarele puterii.
Am văzut că am fost făcută din nou trădătoare săptămâna trecută pentru că am îndrăznit să spun că povestea cu turul 2 a devenit o lozincă. Pentru că am încercat să explic și susțin în continuare același lucru: că în această variantă, cu aceste personaje la putere, nu se va putea relua turul 2. Vă rog să-mi explicați dumneavoastră cum. A explicat și domnul Georgescu, în nenumăratele apariții pe care le-a avut, că trebuie alegeri.
“Ne aflăm în situația în care trebuie să găsim calea de mijloc”
Unii mă ceartă că de ce nu fac mai mult. Fac ceea ce ar trebui să facă un jurnalist. Am mai spus lucrul acesta. Am făcut și mai mult. Am candidat la București. Unii m-au certat. Păi hotărâți-vă: să fac mai mult sau să rămân aici și să spun în continuare adevărul? Sunt un om extrem de asumat, ca să fie foarte clar. Și vă spun cu sinceritate: am explicat de atâtea ori, alegerile anticipate în acest moment, cu legislația pe care o avem și cu Constituția pe care o avem, sunt aproape imposibil de organizat. Depinde doar de Nicușor Dan dacă se declanșează alegerea anticipată. Am obosit de câte ori v-am explicat.
Vin unii și îmi spun: da, să fie suspendat. Dacă este suspendat președintele României, președintele interimar nu poate declanșa alegerea anticipată. Așadar, ne aflăm într-o situație în care trebuie să găsim calea de mijloc. PNL, PSD, UDMR sunt vinovații pentru <<lovitura de stat>> și pentru toate mizeriile pe care le-a făcut Ilie Bolojan în cele 11 luni de guvernare. Da, așa este. Dar ce facem mai departe?
Nu am văzut pe nimeni să iasă în stradă și mă ceartă unii că eu am spus în 2024, în decembrie, să nu iasă lumea în stradă. Da, pentru că asta v-a spus și domnul Georgescu, pentru că atunci existau niște riscuri. Apoi, ulterior, domnul Georgescu v-a spus de mai multe ori să vă luați țara înapoi. Unii au ieșit, dar prea puțini. În continuare, mulți stau și comentează pe Facebook ce fac alții. Să depășim povestea asta. Nu e momentul să fim iarăși dezbinați și să ne certăm unii cu alții.
Sigur că ar fi varianta ideală ca AUR-ul să poată să intre la guvernare. Dar cum să intre la guvernare cu un președinte care spune că nu stă de vorbă cu AUR? Cu 20% pe care îi au, au făcut și vor face probabil și mai multe lucruri. Sigur că în acest moment AUR-ul poate să joace o carte foarte dură. Dacă va trece acest guvern — și din punctul meu de vedere trebuie să treacă acest guvern, și o să explic imediat de ce — nu pentru că îl simpatizăm pe Veștea, nu pentru că ținem cu o anumită grupare din PNL, ci pentru că asta trebuie să se întâmple pentru țară.
„Un guvern de Uniune Națională, așa cum a cerut Călin Georgescu, nu se poate face pentru că nu vrea Nicușor Dan”
Trebuie să înțelegeți că acum este o luptă pe viață și pe moarte între soroșiștii globaliști neomarxiști și cei care sunt suveraniști, conservatori. Și poate unii care încearcă să se desprindă — să nu ne mințim — domnul Nicușor Dan este la fel de soroșist și de globalist. Încearcă acum să spele putina din zona aia și să se facă suveranist. Să nu ne facem că nu știm.
Da, cei de la PNL împreună cu cei de la PSD au contribuit la nenorocirea în care se află astăzi România. Dar ne aflăm într-o situație imposibilă. Nu se pot face alegeri anticipate pentru că depinde de Nicușor Dan.
Plecând de la ce a spus domnul Georgescu aici, în platou, în emisiunea cu domnul Ion Cristoiu, și anume faptul că trebuie făcut un guvern de Uniune Națională, care evident nu se poate face pentru că nu își dorește Nicușor Dan AUR-ul la guvernare. Poate că PSD-ul și PNL-ul — nu cel din zona lui Bolojan — la un moment dat vor înțelege că nu se poate în altă variantă. Dar nu acum.
AUR-ul poate să joace astăzi o carte foarte importantă. Pe de altă parte însă, AUR-ul nu poate să susțină un asemenea guvern și ar trebui să stea deoparte, părerea mea, și să-i lase pe alții să voteze acest guvern. Dacă vine cineva să-i ceară ajutorul, AUR-ul poate să spună: sigur că da. Dar vrem președinția Senatului României. Căci dacă mâine Nicușor Dan este suspendat — să zicem că, prin reducere la absurd, PSD și PNL ar fi de acord să voteze suspendarea lui Nicușor Dan — știți cine vine la conducerea țării? Tot Bolojan. Pentru că astăzi este președintele Senatului Mircea Abrudean. Omul lui Bolojan!
Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit săptămâna aceasta să fie schimbat și Abrudean de la Senat. Nu se poate să puneți toate ouăle în același coș. Trebuie să înțelegeți, cei de la putere, că nu se mai poate să nu țineți cont de ceea ce își doresc cetățenii români.
Primesc de astăzi dimineață tot felul de materiale despre domnul Veștea. Am spus și public, am postat pe pagina mea: luați-i microfonul, închideți-l în casă, că spune numai prostii. Dar iertați-mă, decât domnul Predoiu, îl prefer pe domnul Veștea. Are același parcurs ca și domnul Bolojan. Tot din administrația locală a venit, dar spre deosebire de domnul Bolojan, domnul Veștea s-a luptat cu USR-ul la Brașov. Ca să fie foarte clar.
“Voi fi prima care va mătura pe jos cu Adrian Veștea dacă nu va face ceea ce trebuie sa facă”
Voi merge în continuare pe acest drum al suveranismului. Dar trebuie să ieșim din această fundătură. Nu există altă variantă. Nu așteptați să vină cineva de la Washington sau să vină cineva de sus și să spună: gata, ne întoarcem la turul 2, gata, Călin Georgescu președinte. Suntem într-o situație imposibilă și trebuie să spunem asta cu sinceritate.
Credeți că nu mi-ar fi ușor să vin aici să vă spun în fiecare seară niște lozinci ca să vă fac pe plac? Puteți să mă faceți trădătoare în continuare. Asta este realitatea cu care ne confruntăm astăzi.
Dacă acest guvern ar trece, am scăpa și de Ilie Bolojan, și de USR. Pentru că USR-ul n-ar mai intra în noua formulă guvernamentală. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să mai intre nici UDMR-ul. Nu au ce să mai caute, pentru că am auzit că își negociază deja că vor nu doar 3 ministere, ci 4 ministere.
Voi fi prima care va mătura pe jos și cu domnul Veștea, și cu toți cei din guvern dacă nu vor face ceea ce ar trebui să facă, adică să repare toate mizeriile pe care le-a făcut Ilie Bolojan cu mâna celor de la PNL și cu mâna celor de la UDMR, USR și PSD deopotrivă. Dar încă o dată vă spun: suntem într-o fundătură.
Vreau să îi apăr pe colegii mei, pentru că au fost foarte mulți care mi-au scris de ce a invitat Realitatea Plus pe domnul Veștea aseară la emisiune. Fiecare moderator are stilul lui, dar îi felicit pe colegii mei că l-au invitat pe domnul Veștea, ca să vedeți ce are de spus. Nu sunt de acord cu programul politic pe care îl expune domnul Veștea acum, că trebuie continuat tot ceea ce a făcut domnul Bolojan. Dar, pe de altă parte, sunt convinsă că sunt doar niște declarații politice, pentru că și PSD-ul, și PNL-ul realizează că nu vor mai exista ca partide dacă nu vor face ceea ce așteaptă cetățenii. Adică să le facă viața mai bună și să țină cont de ei.
Vreau să înțelegeți foarte clar în ce situație ne aflăm astăzi. Pe 28 iunie, în platou la „Culisele statului paralel”, va fi domnul Georgescu. De-abia aștept să văd ce va spune public. Unii v-ați supărat, dar domnul Georgescu cunoaște mai bine decât toată lumea. Când a venit și a spus aici că trebuie să lăsăm trecutul în urmă și să ne uităm către viitor, la asta s-a referit. Sau cel puțin așa am înțeles eu.
Nu mai putem să mergem mai departe pe acest drum fără să încercăm să obținem pas cu pas niște lucruri. Am fost în Franța în aceste trei zile în care am lipsit. Am vrut să văd culturile de lavandă. N-ajunsesem până acum. Familia mea a văzut seră în urmă cu mulți ani. Acum am înțeles, după ce am fost acolo, de ce agricultorii francezi sunt atât de turbați și de ce sunt atât de agresivi împotriva conducerii țării. Au distrus tot cu deciziile de la Uniunea Europeană. Nu mai sunt nici măcar 50% din culturile pe care le aveau. De ce? Din cauza deciziilor luate de UE împotriva producătorilor.
Eu îi invit pe toți liderii politici, dar nu toți au curajul să vină în emisiunea mea
O să spuneți: ce legătură are una cu alta? Are! Pentru că asta încerc să vă spun. Lumea este în schimbare, în toate țările din lume crește valul suveranist, cresc patrioții și schimbarea se produce încet, încet. Cei de la PNL și de la PSD nu vor avea de ales. Vor trebui să se dea pe brazdă. Au foarte multe păcate de plătit. Multe! Au multe lucruri de reparat. Dar trebuie să ieșim din această fundătură.
Mă bucur că aseară colegii mei l-au avut aici în platou pe domnul Veștea. Vreau să vă fie foarte clar: eu am invitat absolut toți oamenii în campanie electorală. Ați văzut, au fost aici și Cîțu Antonescu, și domnul Ciucă, și mulți alți candidați, cei care au avut curaj să vină. Nu toți au curaj să vină la emisiunea mea. Asta este menirea unei televiziuni și a celor care fac emisiuni: să-i invite pe toată lumea ca să-i auziți.
Noi rămânem televiziunea suveraniștilor și nu vom da nici un centimetru înapoi și nu ni se vor înmuia genunchii. Pentru că mă întreba un domn zilele trecute de ce nu ies în stradă. Am ieșit atunci când a fost nevoie. Dar e mai important ca eu să stau aici în fiecare seară să vă arăt adevărul. Toate încrengăturile care sunt în spate. În pandemie tot aici am fost. Și da, nu am spus narativul oficial și din cauza asta am luat nenumărate amenzi. Și le luăm în continuare. Ne-am asumat și ne asumăm acest lucru.
Săptămâna trecută, timp de trei zile, la CNA nu s-a vorbit decât despre Realitatea. Oameni buni, Realitatea nu vă trădează. Chiar dacă uneori vedeți o anumită nuanță sau vedeți anumiți invitați, fiți convinși că drumul nostru este unul singur și dorința noastră este una singură: poporul și forța și voința poporului să ajungă să conteze la guvernare.
Forța este în continuare la voi, oameni buni, și o să continui să vă spun lucrul acesta. Da, este nevoie de voi, nu doar să comentați pe Facebook sau să vă uitați la televizor. Este nevoie de implicarea voastră, fie că ieșiți în stradă, fie că vă implicați în politică. Cei care aveți pregătirea profesională necesară să puteți contribui la schimbarea din țara asta, faceți-o.
Medici, profesori — am văzut astăzi o postare și o să vă arăt — un profesor de istorie care le explica copiilor să învețe cine este Mihai Viteazu. Vreau să văd din ce în ce mai mult astfel de oameni. Nu mai trebuie să stăm în fața calculatorului să ne plângem de PNL, de PSD, de USR, de UDMR. Da, toți sunt o apă și un pământ și nu avem altă variantă să ieșim din această fundătură.
Orice altă variantă, dacă nu trece acest guvern… Nu-l vreau pe Nicușor Dan, nu este președintele meu. Am votat altceva și-mi doresc altceva. Dar nu vă pot minți, eu vă spun adevărul, nu vă place. Sigur, faceți-mă trădătoare în continuare. Credeți că nu primesc tot felul de manipulări? Cu Tăriceanu, cu nu știu cine… Verific toate informațiile. De cele mai multe ori le preiau după ce le verific. Dar sunt momente când trebuie să fim raționali și să alegem calea care ne poate scoate din această fundătură.
Ilie Bolojan trebuie să plece, USR-ul trebuie să dispară de la guvernare și cei care vor veni la guvern nu au altceva de făcut decât să repare toate nenorocirile pe care le-a făcut Bolojan. Nu o vor face? Îi dăm jos și pe aceia. Dar nu mai putem continua pe acest drum."
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