Anca Alexandrescu: Trebuie să ieșim din această fundătură. Nu există altă variantă

Publicat 15 iun. 2026, 22:36 Sursă Realitate Plus

Anca Alexandrescu a analizat, în editorialul ediției de luni a emisiunii Culisele Statului Paralel, explozia politică generată de apariția propunerii de guvernare cu PNL și cu Adrian Veștea premier. Comentând noul context, jurnalista a afirmat că orice soluție care i-ar îndepărta de la guvernare pe Ilie Bolojan și pe USR este bine‑venită.

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