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Actual· 2 min citire
Protest la Parlament: Funcționarii publici intră în grevă japoneză în plină învestire a Guvernului
Foto/Arhivă
Procedurile de învestire a noului Guvern sunt umbrite de un conflict de muncă la cel mai înalt nivel. Funcționarii publici parlamentari din Camera Deputaților și Senat au declanșat o grevă japoneză, protestând pe întreaga durată a votului față de veniturile actuale și față de noua lege a salarizării unitare, ale cărei prevederi le consideră profund discriminatorii.
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