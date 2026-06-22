Protest la Parlament: Funcționarii publici intră în grevă japoneză în plină învestire a Guvernului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 18:15

Procedurile de învestire a noului Guvern sunt umbrite de un conflict de muncă la cel mai înalt nivel. Funcționarii publici parlamentari din Camera Deputaților și Senat au declanșat o grevă japoneză, protestând pe întreaga durată a votului față de veniturile actuale și față de noua lege a salarizării unitare, ale cărei prevederi le consideră profund discriminatorii.

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