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Protest la Parlament: Funcționarii publici intră în grevă japoneză în plină învestire a Guvernului

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 18:15

Procedurile de învestire a noului Guvern sunt umbrite de un conflict de muncă la cel mai înalt nivel. Funcționarii publici parlamentari din Camera Deputaților și Senat au declanșat o grevă japoneză, protestând pe întreaga durată a votului față de veniturile actuale și față de noua lege a salarizării unitare, ale cărei prevederi le consideră profund discriminatorii.

Angajații protestează pe întreaga durată a votului de învestitură, reclamând ceea ce ei numesc „nivelul umilitor de salarizare” și avertizând că proiectul noii Legi a salarizării unitare amenință să perpetueze această situație.

„Activitatea legislativă nu se poate desfășura fără noi”

Reprezentanții angajaților, prin vocile liderilor sindicali Alina Grigorescu și Ionuț Aichimoaie, subliniază că Parlamentul ocupă un loc central în arhitectura constituțională a statului român. În acest context, ei atrag atenția că activitatea legislativă, controlul parlamentar și relațiile externe depind în totalitate de aparatul tehnic și de expertiza funcționarilor publici parlamentari.

„Funcționarii publici parlamentari din Camera Deputaților și Senat se află în grevă japoneză pe tot parcursul derulării procedurilor de învestire a unui nou Guvern. Este o formă de protest față de nivelul salarial incorect în raport cu importanța Parlamentului în statul de drept și în raport cu atribuțiile, responsabilitatea, răspunderea și incompatibilitățile stabilite prin lege”, se arată în comunicatul oficial transmis de sindicate.

Cum se desfășoară protestul în ziua votului decisiv

Fiind vorba despre o grevă japoneză, activitatea din comisii și din plenul reunit nu va fi blocată. Angajații își vor îndeplini sarcinile administrative necesare instalării noului cabinet, însă vor purta însemne distinctive pentru a-și semnala public nemulțumirile și revendicările.

Acțiunea de protest adaugă un nou strat de presiune peste o zi deja marcată de negocieri intense, dispute politice aprinse în timpul audierilor și dezbateri aprinse privind reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar.

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