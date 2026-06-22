Guvernul Veștea prinde contur: Primii miniștri propuși au trecut de audierile din comisii VIDEO

Publicat 22 iun. 2026, 16:08 Sursă Realitatea PLUS

O parte dintre miniștrii desemnați de Adrian Veștea și-au prezentat prioritățile din programul de guvernare în fața comisiilor parlamentare reunite. Aceștia au primit primele avize, marcând un pas decisiv spre votul final de învestitură a noului Cabinet.

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