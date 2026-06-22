Guvernul Veștea prinde contur: Primii miniștri propuși au trecut de audierile din comisii VIDEO

O parte dintre miniștrii desemnați de Adrian Veștea și-au prezentat prioritățile din programul de guvernare în fața comisiilor parlamentare reunite. Aceștia au primit primele avize, marcând un pas decisiv spre votul final de învestitură a noului Cabinet.
Audieri maraton în Parlament și tensiuni majore pe scena politică
O parte dintre miniștrii propuși de Adrian Veștea au fost audiați de comisiile parlamentare reunite, unde și-au prezentat prioritățile din programul de guvernare. Maratonul audierilor este programat să se desfășoare până la ora 21:00, urmând ca la ora 21:30 Guvernul Veștea să treacă prin votul decisiv în plenul reunit al Parlamentului.
Ședințele din comisii au fost extrem de tensionate, fiind marcate de dispute politice intense, în contextul în care tabăra susținătoare a lui Ilie Bolojan își simte amenințată influența și puterea în partid.
Independența energetică și creșterea producției
La Comisia pentru Energie, noul ministru propus a subliniat că planurile strategice ale României trebuie să depășească mizele politice de moment, miza principală fiind securitatea națională: „Din punct de vedere al programului de guvernare în materie de energie, prioritățile sunt extrem de clare și cred că nu au neapărat o amprentă politică, și anume: creșterea capacităților de producție a energiei în România.”
Bilanțul de la Finanțe: Promisiuni livrate și ajustare fiscală
În fața Comisiei pentru Buget-Finanțe, discuțiile s-au concentrat pe stabilitatea macroeconomică a țării și pe măsurile deja implementate în ultimele luni: „Față de prezentarea pe care am făcut-o anul trecut, foarte multe lucruri pe care le-am discutat și prezentat aici sunt livrate. În ce sens sunt livrate? În primul rând, am reușit să obținem ajustarea fiscală pentru 2025.”
Agricultura românească, pe primele locuri la exportul de cereale
La comisia de specialitate, viitorul ministru al Agriculturii a evidențiat performanțele comerciale ale țării, dar a punctat și necesitatea unei poziții ferme în negocierile de la Bruxelles: „România, în ultimii trei ani, la nivelul Uniunii Europene, s-a aflat pe primul loc la exportul de cereale. Sigur, în continuare trebuie să avem o abordare corectă și la nivelul Comisiei Europene.”
Infrastructura Capitalei: Metroul spre Otopeni și Magistrala 4
Dezvoltarea infrastructurii de transport din București rămâne un punct fierbinte pe agenda noului Cabinet, axat pe deblocarea traficului din nordul și sudul orașului: „În Capitală, prioritatea este Magistrala 6 de metrou – legătura cu Aeroportul Otopeni și soluția pentru aglomerația din nordul Bucureștiului –, precum și demararea Magistralei 4, Gara de Nord - Progresului, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4.”
O nouă viziune la Dezvoltare: Management bazat pe specialiști
Audierile s-au încheiat într-o notă pragmatică la Comisia pentru Dezvoltare, unde s-a pus accentul pe competență, delegare și eficiență instituțională: „Nu consider că un ministru trebuie să le știe el singur pe toate. Rolul lui este să stabilească direcția, să ia decizii responsabile, să asculte specialiștii și să se asigure că instituțiile funcționează eficient.”