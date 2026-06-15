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Alertă: furtună solară uriașă. Experții sunt îngrijorați asupra fenomenului „Canibal”

Furtună solară

Furtună solară

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iun. 2026, 17:40
SursăRealitatea PLUS

O explozie solară uriașă, denumită de specialiști „furtuna canibal”, se îndreaptă spre Pământ și a stârnit îngrijorare în rândul cercetătorilor. Există temeri că ar putea afecta comunicațiile, semnalul GPS și sateliții.

Specialiștii trag un semnal de alarmă

Furtuna "canibal" s-a format după ce două explozii puternice de pe Soare s-au unit și au creat un val energetic mult mai intens decât cele obișnuite.

Experții avertizează că, odată ajuns în apropierea planetei noastre, acest val de particule ar putea provoca probleme temporare pentru comunicațiile radio, sistemele GPS și sateliții aflați pe orbită. Din acest motiv, situația este monitorizată permanent.

„Ceea ce știm este că, indiferent dacă valurile de căldură devin mai frecvente sau mai intense, temperaturile ridicate din cauza încălzirii cauzate de om devin și mai ridicate.

Și asta înseamnă că atunci când aceste valuri de căldură au loc, sunt mai intense și mai periculoase.”, zic oamenii de știință.

Furtuna vine după una dintre cele mai puternice erupții observate recent pe Soare și arată că activitatea este la un nivel foarte ridicat.

Pe lângă riscurile analizate de specialiști, fenomenul ar putea aduce și un spectacol impresionant pe cer. În mai multe regiuni ale lumii ar putea fi observate aurore boreale mult mai intense decât în mod normal.

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