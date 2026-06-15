Alertă: furtună solară uriașă. Experții sunt îngrijorați asupra fenomenului „Canibal”

Publicat 15 iun. 2026, 17:40 Sursă Realitatea PLUS

O explozie solară uriașă, denumită de specialiști „furtuna canibal”, se îndreaptă spre Pământ și a stârnit îngrijorare în rândul cercetătorilor. Există temeri că ar putea afecta comunicațiile, semnalul GPS și sateliții.

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