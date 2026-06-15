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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Alertă: furtună solară uriașă. Experții sunt îngrijorați asupra fenomenului „Canibal”
Furtună solară
Publicat15 iun. 2026, 17:40
SursăRealitatea PLUS
O explozie solară uriașă, denumită de specialiști „furtuna canibal”, se îndreaptă spre Pământ și a stârnit îngrijorare în rândul cercetătorilor. Există temeri că ar putea afecta comunicațiile, semnalul GPS și sateliții.
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