Pe ce promite Primăria Capitalei că dă 17 milioane de euro ca să scape Bucureștiul de coșmarul din trafic

Bucureștiul rămâne blocat în trafic, iar soluțiile promise de autorități vin tot sub formă de dosare cu șine și cereri de finanțare. Primăria Capitalei, prin Direcția de Fonduri Externe, a depus o cerere de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru a obține peste 85 de milioane de lei (aproximativ 17,07 milioane de euro) fonduri nerambursabile. Banii ar urma să meargă către mult-promisa semaforizare inteligentă a intersecțiilor și modernizarea Centrului de Trafic.
Deși oficialii se laudă că răspunsul va veni în maximum trei luni, bucureștenii știu bine că de la aprobarea banilor și până la asfaltul liber este cale lungă, proiectul fiind abia la stadiul studiilor de fezabilitate.
Pe ce se duc milioanele: AI, senzori și camere video pentru doar 92 de intersecții
În prima fază, uriașa sumă de 17 milioane de euro va acoperi doar 92 de intersecții din miile existente în Capitală. PMB promite implementarea unui sistem complex bazat pe Inteligență Artificială (AI), capabil să ia decizii singur în funcție de valorile de trafic. Intersecțiile selectate ar urma să fie dotate cu:
Camere video și senzori montați direct în asfalt și pe stâlpi;
Automate moderne de dirijare a traficului;
Butoane inteligente pentru pietoni și alte soluții tehnice.
Teoretic, acest creier electronic ar trebui să sincronizeze semafoarele și să ajusteze timpii în timp real pe baza numărului de mașini. Mai mult, municipalitatea promite că sistemul va ști să prioritizeze transportul în comun, astfel încât autobuzele și troleibuzele să nu mai întârzie în stații. Efectele promise pe hârtie sunt cele clasice: fluidizare, transport public îmbunătățit și poluare redusă.
Termene optimiste într-un oraș blocat: 14 luni pentru execuție
Dincolo de promisiunile tehnologice, calendarul ridică cele mai mari semne de întrebare. Primăria estimează o perioadă de implementare de doar 14 luni – termen care include proiectarea, execuția, montarea și punerea efectivă în funcțiune –, asta după ce se va reuși aprobarea finanțării și finalizarea licitațiilor pentru caietul de sarcini. Istoricul lucrărilor din Capitală arată însă că astfel de termene sunt rareori respectate.
În faza a doua a proiectului, banii europeni ar urma să finanțeze modernizarea propriu-zisă a Centrului de Trafic, situat la parterul PMB, unde funcționează Centrul Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București.
Deși cele 92 de intersecții reprezintă doar o picătură într-un ocean de mașini, reprezentanții Primăriei dau asigurări că acesta este doar începutul și că, în final, sistemul de semaforizare inteligentă va fi extins la un total de 540 de intersecții din tot orașul. Rămâne de văzut câte mașini vor mai fi blocate în trafic până când tehnologia va funcționa și pe străzile din București, nu doar în studiile de fezabilitate.