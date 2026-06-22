Pe ce promite Primăria Capitalei că dă 17 milioane de euro ca să scape Bucureștiul de coșmarul din trafic

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 17:16

Bucureștiul rămâne blocat în trafic, iar soluțiile promise de autorități vin tot sub formă de dosare cu șine și cereri de finanțare. Primăria Capitalei, prin Direcția de Fonduri Externe, a depus o cerere de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru a obține peste 85 de milioane de lei (aproximativ 17,07 milioane de euro) fonduri nerambursabile. Banii ar urma să meargă către mult-promisa semaforizare inteligentă a intersecțiilor și modernizarea Centrului de Trafic.

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