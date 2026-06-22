Șapte alimente considerate sănătoase care pot provoca balonare. Avertismentul unui nutriționist

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 11:58

Multe produse promovate ca fiind benefice pentru sănătate și pentru controlul greutății pot avea efecte neplăcute asupra sistemului digestiv. Potrivit nutriționistului Oliver Goble, unele alimente apreciate pentru conținutul lor ridicat de proteine sau fibre pot provoca balonare, gaze și disconfort abdominal, în special în cazul persoanelor sensibile.

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