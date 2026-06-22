Șapte alimente considerate sănătoase care pot provoca balonare. Avertismentul unui nutriționist

Multe produse promovate ca fiind benefice pentru sănătate și pentru controlul greutății pot avea efecte neplăcute asupra sistemului digestiv. Potrivit nutriționistului Oliver Goble, unele alimente apreciate pentru conținutul lor ridicat de proteine sau fibre pot provoca balonare, gaze și disconfort abdominal, în special în cazul persoanelor sensibile.
Specialistul atrage atenția că reacțiile diferă de la o persoană la alta, iar ceea ce este considerat sănătos nu este neapărat potrivit pentru toată lumea, scrie Daily Mail.
Batoanele proteice, printre principalele cauze ale balonării
Batoanele proteice sunt adesea alese ca gustări rapide și sățioase, însă multe dintre ele conțin îndulcitori artificiali și alcooli de zahăr care pot afecta digestia. Ingredientele precum sorbitolul, maltitolul sau xilitolul sunt cunoscute pentru faptul că pot favoriza apariția gazelor și a senzației de balonare.
În plus, unele produse conțin proteină din mazăre sau rădăcină de cicoare, ingrediente bogate în carbohidrați fermentabili, cunoscuți sub denumirea de FODMAP, care pot provoca disconfort digestiv la anumite persoane.
Iaurtul grecesc aromatizat poate ascunde ingrediente problematice
Deși iaurtul grecesc simplu este apreciat pentru aportul ridicat de proteine și pentru beneficiile sale asupra sănătății intestinale, variantele aromatizate pot conține îndulcitori și aditivi care nu sunt la fel de bine tolerați.
Nutriționistul explică faptul că tocmai aceste ingrediente suplimentare pot contribui la apariția balonării și a altor simptome digestive.
Dulciurile fără zahăr și guma de mestecat
Produsele fără zahăr sunt adesea percepute ca alternative mai sănătoase, însă multe dintre ele conțin alcooli de zahăr folosiți pentru îndulcire. Consumați în cantități mari sau în mod frecvent, acești compuși pot provoca gaze, crampe abdominale și disconfort digestiv.
Merele pot crea probleme unor persoane
Merele sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de fibre, vitamine și antioxidanți. Cu toate acestea, ele conțin și zaharuri naturale și compuși fermentabili care pot determina balonare la persoanele cu sensibilitate digestivă.
Năutul și humusul
Năutul și preparatele pe bază de năut, precum humusul, reprezintă surse excelente de proteine vegetale și fibre. Totuși, consumul unor cantități mari, mai ales în cazul persoanelor care nu sunt obișnuite cu aceste alimente, poate favoriza apariția gazelor și a senzației de abdomen umflat.
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Gustările cu puține calorii
Batoanele și produsele etichetate drept „low calorie” conțin adesea ingrediente menite să reducă aportul energetic, inclusiv îndulcitori artificiali sau fibre adăugate. Aceste componente pot fi mai greu de digerat și pot provoca disconfort digestiv unor consumatori.
Salatele bogate în legume crude
Deși sunt considerate simbolul unei alimentații sănătoase, salatele foarte mari, care includ legume precum broccoli, conopidă sau ceapă, pot fi dificil de procesat de sistemul digestiv. În anumite cazuri, acestea pot provoca senzație de greutate, gaze și balonare.
Nu trebuie eliminate complet din alimentație
Oliver Goble subliniază că apariția unor simptome digestive nu înseamnă că aceste alimente trebuie eliminate definitiv din dietă. Majoritatea sunt bogate în nutrienți și pot face parte dintr-un stil de viață sănătos.
Specialistul recomandă consumul lor cu moderație și observarea modului în care organismul reacționează. Fiecare persoană are o toleranță diferită, iar identificarea alimentelor care provoacă disconfort poate ajuta la construirea unei diete adaptate nevoilor individuale.
Concluzia nutriționistului este că nu există alimente universal bune sau rele. Cheia unei digestii sănătoase este echilibrul, diversitatea și adaptarea alimentației la particularitățile fiecărui organism.