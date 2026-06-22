De ce este recomandat să bei lichide calde în zilele caniculare. Ce spun specialiștii

Publicat 22 iun. 2026, 11:11 Actualizat 22 iun. 2026, 11:12

Ceaiul cald este recomandat în zilele călduroase de vară. Cu toate că avem tendința să bem ceva rece care să ne răcorească, specialiștii recomandă, mai degrabă, un ceai călduț.

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