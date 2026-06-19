Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii din septembrie. Proiectul de lege a ajuns în Parlament

Elevii ar putea purta din nou uniforme în școli. Inițiativa urmărește reducerea discriminării și a bullying-ului.
Uniformele școlare ar putea reveni în mod oficial în unitățile de învățământ din România, începând cu noul an școlar. Un proiect legislativ depus în Parlament propune introducerea obligativității purtării unei ținute comune pentru elevi, măsura fiind susținută de inițiatori ca o soluție pentru diminuarea diferențelor sociale și combaterea fenomenului de bullying.
Potrivit proiectului, fiecare școală ar urma să stabilească propriul model de uniformă, adaptat specificului instituției de învățământ.
Parlamentarii susțin că uniforma poate reduce presiunea socială dintre elevi
Inițiatorii proiectului consideră că introducerea unei ținute standard poate contribui la crearea unui mediu educațional mai echitabil, în care statutul financiar al familiilor să nu mai reprezinte un motiv de discriminare sau excludere.
În ultimii ani, diferențele dintre elevi au devenit tot mai vizibile, iar hainele sau accesoriile de firmă au ajuns, în multe cazuri, motive de comparație și marginalizare în colectivele școlare.
Potrivit susținătorilor proiectului, uniforma ar putea elimina presiunea legată de aspectul vestimentar și ar încuraja integrarea tuturor copiilor în comunitatea școlară.
Părinții văd măsura ca pe o soluție pentru egalitate între copii
Mulți părinți consideră că revenirea uniformelor ar putea reduce competiția legată de brandurile vestimentare și costurile ridicate suportate de familii.
Aceștia susțin că numeroși elevi se confruntă cu situații dificile atunci când nu își permit haine similare cu cele ale colegilor, ceea ce poate duce la retragere socială și scăderea încrederii în sine.
În opinia acestora, o ținută unitară ar crea condiții mai echilibrate pentru toți elevii, indiferent de situația materială a familiei.
Directorii de școli confirmă existența diferențelor sociale
Reprezentanții unor unități de învățământ afirmă că discrepanțele economice dintre elevi sunt tot mai evidente și se reflectă inclusiv în modul în care copiii interacționează între ei.
Cadrele didactice semnalează frecvent situații în care elevii sunt judecați sau ironizați din cauza hainelor, încălțămintei sau accesoriilor pe care le poartă, fenomen care poate genera conflicte și stări de disconfort emoțional.
Psihologii avertizează că uniforma nu rezolvă singură problema bullying-ului
Deși ideea este privită favorabil de o parte dintre părinți și profesori, specialiștii în psihologie atrag atenția că simpla introducere a uniformelor nu va elimina violența verbală sau discriminarea din mediul școlar.
Aceștia consideră că fenomenul bullying-ului are cauze complexe și necesită programe educaționale, consiliere psihologică și implicarea activă a școlilor și familiilor pentru a fi combătut eficient.
Sprijin financiar pentru familiile cu venituri reduse
Proiectul legislativ prevede și măsuri de sprijin pentru elevii proveniți din familii vulnerabile. În aceste cazuri, costurile aferente achiziționării uniformelor ar urma să fie acoperite prin programe de sprijin finanțate de stat.
Inițiatorii susțin că nicio familie nu ar trebui să fie împovărată financiar de aplicarea noilor reguli.
Când ar putea intra în vigoare noile prevederi
În prezent, proiectul se află în dezbatere parlamentară. Dacă va fi adoptat în procedură accelerată și va primi toate avizele necesare, obligativitatea purtării uniformelor școlare ar putea fi introdusă chiar de la începutul noului an școlar.
Dezbaterea privind revenirea uniformelor în școli continuă să împartă opiniile între cei care văd în această măsură o soluție pentru reducerea inegalităților și cei care consideră că problemele din sistemul educațional necesită abordări mult mai ample și complexe.