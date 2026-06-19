Bărbat din Giurgiu, reținut după ce și-ar fi sechestrat partenera și a condus fără permis. Polițiștii au emis ordin de protecție

O femeie de 37 de ani ar fi fost ținută captivă de concubinul său într-o locuință din comuna Colibași, Giurgiu.
Alarma a fost dată de fiica victimei, care a apelat numărul unic de urgență 112 și a anunțat autoritățile că mama sa este împiedicată să părăsească locuința partenerului său.
Suspectul ar fi luat mașina femeii și ar fi împiedicat-o să plece
Polițiștii ajunși la fața locului au demarat imediat verificările, iar primele informații indică faptul că bărbatul, în vârstă de 40 de ani, ar fi luat fără acord autoturismul partenerei sale, după care ar fi privat-o de libertatea de mișcare în interiorul imobilului.
La sosirea echipajelor, suspectul a părăsit locuința și a fugit înainte de a fi identificat de oamenii legii.
Bărbatul a fost găsit în apropierea locuinței sale
După mai multe ore de căutări, polițiștii au reușit să îl depisteze în jurul orei 04:00, în apropierea domiciliului său.
În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au constatat că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce în momentul în care a utilizat autoturismul femeii, ceea ce a dus la extinderea cercetărilor și pentru infracțiuni rutiere.
Ordin de protecție pentru victimă și familia acesteia
Pentru a preveni alte incidente, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu în favoarea victimei, a fiicei sale și a părinților acesteia.
Conform măsurilor dispuse, suspectul trebuie să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de femeie, locul său de muncă și membrii familiei protejați prin ordin.
Reținut pentru 24 de ore. Urmează să fie prezentat instanței
Pe baza probelor administrate în dosar și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
Acesta urmează să fie prezentat în fața magistraților, care vor decide asupra unei eventuale măsuri preventive.
Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru luarea măsurilor legale care se impun.