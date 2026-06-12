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Economie· 1 min citire
Producătorii în faliment. Oamenii nu fac față scumpirilor
12 iun. 2026, 20:20
Scumpiri în România
Articol scris de Scris de Georgiana Balaban
Sursă: Realitatea PLUS
Scumpirile continuă în plină criză politică. Rata inflației a ajuns în mai la 10,85%, în creștere față de luna aprilie.
Prețurile alimentelor explodează
Alimentele, în special cele de bază, facturile, medicamentele și produsele de uz zilnic au înregistrat creșteri importante.
Producătorii sunt în pragul falimentului, iar oamenii strâng cureaua pentru a face față cheltuielilor.
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