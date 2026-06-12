Producătorii în faliment. Oamenii nu fac față scumpirilor

Sursă: Realitatea PLUS

Scumpirile continuă în plină criză politică. Rata inflației a ajuns în mai la 10,85%, în creștere față de luna aprilie.

Prețurile alimentelor explodează

Alimentele , în special cele de bază, facturile, medicamentele și produsele de uz zilnic au înregistrat creșteri importante.

Producătorii sunt în pragul falimentului, iar oamenii strâng cureaua pentru a face față cheltuielilor.