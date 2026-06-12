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Economie· 1 min citire

Producătorii în faliment. Oamenii nu fac față scumpirilor

12 iun. 2026, 20:20
Scumpiri în România

Scumpiri în România

Articol scris de Georgiana Balaban
Sursă: Realitatea PLUS

Scumpirile continuă în plină criză politică. Rata inflației a ajuns în mai la 10,85%, în creștere față de luna aprilie.

Prețurile alimentelor explodează

Alimentele, în special cele de bază, facturile, medicamentele și produsele de uz zilnic au înregistrat creșteri importante.

Producătorii sunt în pragul falimentului, iar oamenii strâng cureaua pentru a face față cheltuielilor.

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