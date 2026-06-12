Românii, loviți din nou. Carburanții se scumpesc de la 1 iulie

Sursă: Realitatea PLUS

Vesti proaste pentru șoferii care, in aceste zile, au văzut prețuri ceva mai mici la pompă. Reducerile de acum riscă să fie doar o gură de oxigen de scurtă durată, pentru ca de la la 1 iulie, benzina și motorina ar putea intra din nou pe un val de scumpiri.

Prețuri mai mari la benzinării, de la 1 iulie

Bucuria șoferilor este de moment, iar specialiștii avertizează că situația s-ar putea schimba radical peste doar câteva săptămâni.

De la 1 iulie, benzina și motorina riscă să se scumpească din nou, după expirarea măsurilor prin care statul a limitat creșterile de preț. Problema este că actualul Guvern interimar nu poate prelungi aceste măsuri, iar dacă până la sfârșitul lunii nu va exista un Executiv cu puteri depline, șoferii ar putea plăti mai mult la fiecare alimentare.

Estimările arată că benzina s-ar putea scumpi cu aproximativ 20 de bani pe litru, în timp ce motorina ar putea înregistra o creștere de până la 50 de bani pe litru. Asta înseamnă costuri mai mari atât pentru șoferii obișnuiți, cât și pentru firmele de transport.

Dacă măsurile actuale nu vor fi prelungite, luna iulie ar putea aduce un nou val de scumpiri pentru milioane de români.