Scandal uriaș la Campionatul Mondial. Iranul acuză SUA și depune plângere oficială: „Suntem cea mai oprimată echipă”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 14:26

Federația Iraniană de Fotbal va sesiza oficial FIFA în legătură cu restricțiile dure pe care echipa națională le-ar fi suferit în timpul Cupei Mondiale din 2026. Anunțul a fost făcut de un oficial al reprezentativei de la Teheran și vine pe fondul unor tensiuni organizatorice majore semnalate în tabăra echipei în timpul turneului final.

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