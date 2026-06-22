Îngrijirea tenului la adolescenți. Ghid complet pentru prevenirea imperfecțiunilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:06

Adolescența este o perioadă a marilor transformări, iar pielea nu face excepție. Sub influența fluctuațiilor hormonale, tenul adolescenților tinde să își schimbe comportamentul: secreția de sebum crește, sensibilitatea cutanată devine o provocare, favorizând apariția punctelor negre și a episoadelor de acnee ușoară. În fața acestor schimbări, tentația de a folosi produse agresive sau de a ascunde imperfecțiunile sub straturi groase de machiaj este mare. Totuși, cheia menținerii unui ten cu aspect sănătos constă într-o rutină simplă, consecventă și adaptată nevoilor reale ale pielii.

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