Imagini spectaculoase pe coasta Californiei: valuri uriașe au lovit o casă. Meteorologii avertizează că urmează o furtună puternică

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 18:02

Scene impresionante au fost surprinse pe coasta Californiei, unde valuri de dimensiuni neobișnuite au izbit cu forță o locuință construită chiar pe malul oceanului. Imaginile, devenite rapid virale pe internet, au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor, mai ales că specialiștii avertizează asupra unui nou episod de vreme extremă care ar putea afecta întreaga regiune în zilele următoare.

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