Imagini spectaculoase pe coasta Californiei: valuri uriașe au lovit o casă. Meteorologii avertizează că urmează o furtună puternică

Scene impresionante au fost surprinse pe coasta Californiei, unde valuri de dimensiuni neobișnuite au izbit cu forță o locuință construită chiar pe malul oceanului. Imaginile, devenite rapid virale pe internet, au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor, mai ales că specialiștii avertizează asupra unui nou episod de vreme extremă care ar putea afecta întreaga regiune în zilele următoare.
O casă de pe litoral, lovită de valuri impresionante
Momentele dramatice au fost filmate de o tânără aflată în interiorul locuinței. În înregistrare se observă cum valurile uriașe se izbesc violent de proprietatea aflată la marginea oceanului, transformând peisajul într-un adevărat spectacol al naturii.
Fenomenul este cauzat de un val oceanic puternic format în Pacificul de Sud, care transmite energie către țărmurile Californiei și generează valuri de mari dimensiuni pe întreg litoralul statului american.
Meteorologii avertizează asupra unui nou episod de vreme severă
Experții monitorizează cu atenție evoluția fenomenului și susțin că plajele Californiei ar putea fi afectate în continuare de valuri periculoase în următoarele zile. Sistemul meteorologic responsabil de acest fenomen se deplasează în prezent către Mexic și America Centrală, însă efectele sale continuă să fie resimțite pe coasta de vest a Statelor Unite.
Autoritățile locale au emis avertizări privind riscul de inundații costiere, în special în timpul mareelor înalte, și recomandă populației să evite zonele expuse impactului valurilor.
Cel mai puternic fenomen din ultimii ani
Potrivit specialiștilor în monitorizarea condițiilor marine, actualul episod este considerat cel mai puternic val de sud al sezonului și unul dintre cele mai importante înregistrate în ultimul deceniu.
Mulți locuitori din California afirmă că nu au mai văzut un astfel de fenomen din vara anului 2020, când valuri similare au afectat litoralul statului.
Zone celebre pentru surfing, afectate de valurile uriașe
Printre regiunile cele mai expuse se numără și The Wedge, una dintre cele mai cunoscute destinații pentru surfing din Newport Beach. Zona a fost lovită de valuri impresionante, care în ultimele zile au depășit pe alocuri câțiva metri înălțime.
Din motive de siguranță, autoritățile au restricționat accesul în anumite puncte de pe coastă. De asemenea, celebrul dig din Malibu a fost închis temporar după emiterea avertizărilor privind valurile periculoase.
Meteorologii estimează că intensitatea valurilor va începe să scadă treptat după mijlocul săptămânii. Cu toate acestea, până atunci, specialiștii recomandă prudență maximă atât pentru turiști, cât și pentru locuitorii din zonele de coastă.