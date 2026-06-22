Tensiuni maxime la audieri: Romeo Lungu (PSD) reclamă haos la numărarea voturilor din comisie și negocieri intense în culise

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 iun. 2026, 16:34

Audierile pentru noul Cabinet condus de Adrian Veștea s-au desfășurat sub semnul incertitudinii și al tensiunilor politice strânse. Romeo Lungu, social-democratul propus pentru a prelua portofoliul Ministerului Dezvoltării, a oferit declarații de ultimă oră, la Realitatea Plus, de pe holurile Parlamentului, unde a reclamat o situație confuză la votul din comisiile de specialitate și a recunoscut că negocierile se poartă contracronometru înainte de votul din plen.

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