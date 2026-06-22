Tensiuni maxime la audieri: Romeo Lungu (PSD) reclamă haos la numărarea voturilor din comisie și negocieri intense în culise

Audierile pentru noul Cabinet condus de Adrian Veștea s-au desfășurat sub semnul incertitudinii și al tensiunilor politice strânse. Romeo Lungu, social-democratul propus pentru a prelua portofoliul Ministerului Dezvoltării, a oferit declarații de ultimă oră, la Realitatea Plus, de pe holurile Parlamentului, unde a reclamat o situație confuză la votul din comisiile de specialitate și a recunoscut că negocierile se poartă contracronometru înainte de votul din plen.
Haos la numărarea voturilor: „Noi am numărat 20 la 20”
Deși în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi primit un aviz negativ, Romeo Lungu a infirmat zvonurile, precizând că rezultatul oficial nu a fost încă validat din cauza grabei și a modului mixt (fizic și online) în care s-a votat. Pentru a se stabili rezultatul exact, oficialii vor fi nevoiți să verifice înregistrările video ale ședinței.
„Încă nu se știe dacă este aviz negativ pentru că nu l-am primit oficial. Se vor verifica filmările, voturile celor care au fost online și ale celor prezenți în sală, deoarece a fost o grabă foarte mare. Noi, cei de la PSD, numărasem 20 la 20. Comisia va decide exact în urma renumărării”, a explicat Romeo Lungu.
Acesta a ținut să sublinieze că, din punct de vedere legal, avizul comisiilor parlamentare este unul pur consultativ, decizia finală aparținând plenului reunit.
Raportul de forțe din comisie și realitatea din teritoriu
Ministrul propus a recunoscut că misiunea social-democraților în comisiile reunite de administrație este una extrem de dificilă din cauza algoritmului politic curent, unde opoziția deține o majoritate fragilă.
„Sunt departamente grele în administrația publică și amenajarea teritoriului. Din păcate, acolo Partidul Social Democrat nu are niciun președinte și are mai puțini membri decât cei din opoziția de astăzi, ca să spun așa. PSD a avut doar 15 voturi din cele 50 disponibile. Era foarte greu să strângi o majoritate de 26 de voturi dacă toată lumea era prezentă în sală”, a punctat Lungu.
Strategii în culise înainte de votul de învestitură
În ciuda blocajului din comisii, jocurile politice rămân deschise pentru votul decisiv din plenul Parlamentului, programat pentru această seară. Lungu a confirmat că toate partidele își fac ultimele calcule matematice în spatele ușilor închise.
„Da, este o zi plină la Parlament. Cred că încă se negociază, încă se numără voturile în mod neoficial. Fiecare partid parlamentar își construiește propria strategie în aceste momente. Vedem exact diseară ce se va întâmpla la vot”, a conchis candidatul PSD.
La scurt timp după aceste declarații, atmosfera a rămas tensionată, discuțiile mutându-se în arena dezbaterilor generale, la care participă activ și reprezentanții opoziției.