ANPC propune introducerea ocupației de „livrator de hrană” în România. Noi reguli pentru transportul și livrarea alimentelor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 17:54

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continuă demersurile pentru recunoașterea oficială a ocupației de „livrator de hrană” în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), considerând că această activitate trebuie diferențiată clar de cea de curier obișnuit.

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