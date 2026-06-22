ANPC propune introducerea ocupației de „livrator de hrană” în România. Noi reguli pentru transportul și livrarea alimentelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continuă demersurile pentru recunoașterea oficială a ocupației de „livrator de hrană” în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), considerând că această activitate trebuie diferențiată clar de cea de curier obișnuit.
Inițiativa are ca scop creșterea siguranței alimentare și protejarea consumatorilor, în contextul dezvoltării accelerate a serviciilor de livrare la domiciliu.
ANPC solicită recunoașterea distinctă a meseriei
Potrivit reprezentanților instituției, documentația necesară pentru introducerea noii ocupații a fost retransmisă autorităților responsabile de administrarea și actualizarea Clasificării Ocupațiilor din România.
ANPC susține că activitatea desfășurată de persoanele care livrează produse alimentare implică responsabilități specifice, diferite de cele ale unui curier care transportă colete sau alte bunuri.
În acest context, instituția consideră necesară definirea unui statut profesional separat pentru cei care transportă și livrează alimente destinate consumului uman.
Cursuri obligatorii de igienă alimentară
Una dintre principalele condiții propuse de ANPC vizează pregătirea profesională a livratorilor de hrană. Aceștia ar urma să participe la cursuri de igienă alimentară, menite să le ofere cunoștințele necesare privind manipularea și transportul produselor alimentare.
Autoritatea subliniază că livrarea alimentelor, în special a celor perisabile, presupune respectarea unor standarde stricte pentru protejarea sănătății consumatorilor.
Cerințe speciale pentru transportul alimentelor
Potrivit propunerii, viitorii livratori de hrană vor trebui să respecte reguli clare privind:
prevenirea contaminării produselor alimentare;
păstrarea condițiilor corespunzătoare de temperatură;
manipularea corectă a alimentelor pe durata transportului;
menținerea igienei echipamentelor și recipientelor utilizate pentru livrare.
Aceste măsuri au rolul de a reduce riscurile asociate transportului alimentelor și de a garanta că produsele ajung la consumatori în condiții de siguranță.
Creșterea responsabilității în sectorul livrărilor
Reprezentanții ANPC consideră că reglementarea distinctă a acestei ocupații va contribui la profesionalizarea domeniului și la responsabilizarea operatorilor implicați în serviciile de livrare.
În ultimii ani, piața comenzilor online de mâncare a înregistrat o dezvoltare semnificativă în România, iar autoritățile consideră că legislația trebuie adaptată pentru a răspunde noilor realități economice și cerințelor privind siguranța alimentară.
Prin introducerea ocupației de „livrator de hrană” în nomenclatorul oficial al meseriilor, ANPC urmărește consolidarea cadrului de reglementare și creșterea nivelului de protecție pentru consumatorii care utilizează serviciile de livrare a alimentelor.