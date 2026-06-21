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Justitie· 2 min citire
Odeta Nestor, personaj-cheie în dosarul lui Ciprian Ciucu, audiată din nou la DNA. Prietena lui Denise Rifai, arestată preventiv
FOTO: Arhivă
Publicat21 iun. 2026, 16:41
SursăRealitatea PLUS
Odeta Nestor, prietena vedetei TV Denise Rifai și personaj-cheie în dosarul care îl vizează pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost audiată duminică, pentru a doua oară, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Audierea are loc la scurt timp după ce procurorii au ridicat mai multe documente de la Primăria Sectorului 6 și continuă administrarea probelor în dosar.
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