Odeta Nestor, personaj-cheie în dosarul lui Ciprian Ciucu, audiată din nou la DNA. Prietena lui Denise Rifai, arestată preventiv

Publicat 21 iun. 2026, 16:41 Sursă Realitatea PLUS

Odeta Nestor, prietena vedetei TV Denise Rifai și personaj-cheie în dosarul care îl vizează pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost audiată duminică, pentru a doua oară, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Audierea are loc la scurt timp după ce procurorii au ridicat mai multe documente de la Primăria Sectorului 6 și continuă administrarea probelor în dosar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre DNAaudieriodeta nestor