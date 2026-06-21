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Justitie· 2 min citire

Odeta Nestor, personaj-cheie în dosarul lui Ciprian Ciucu, audiată din nou la DNA. Prietena lui Denise Rifai, arestată preventiv

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 16:41
SursăRealitatea PLUS

Odeta Nestor, prietena vedetei TV Denise Rifai și personaj-cheie în dosarul care îl vizează pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost audiată duminică, pentru a doua oară, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Audierea are loc la scurt timp după ce procurorii au ridicat mai multe documente de la Primăria Sectorului 6 și continuă administrarea probelor în dosar.

Anterior, la sediul DNA s-a prezentat și un dezvoltator imobiliar, audiat în același dosar. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Odeta Nestor este cercetată în această cauză și a fost chemată pentru noi clarificări în cadrul investigației desfășurate de procurorii DNA.

Odeta Nestor, arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro

Vă reamintim că Odeta Nestor, prietena prezentatoarei TV Denise Rifai, fost arestată preventiv pentru 30 de zile după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro.

Potrivit comunicatului emis joi de DNA, Odeta Nestor a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Ciprian Ciucu invocă presiuni din partea „sistemului”

Ritmul în care procurorii desfășoară audierile, la doar câteva zile după ridicarea unor documente de la Primăria Sectorului 6, alimentează ipoteza că anchetatorii analizează noi probe considerate relevante pentru dosar. De asemenea, această succesiune rapidă a audierilor poate indica intenția procurorilor de a accelera cercetările și de a finaliza investigația într-un termen cât mai scurt.

În paralel, Ciprian Ciucu a criticat public desfășurarea anchetei, susținând că este vizat de o „operațiune specială” și acuzând existența unor presiuni din partea „sistemului”.

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