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Justitie· 2 min citire

Bolojan și Motreanu ar putea fi aduși la audieri din cauza lui Ciucu. Dosarul în care e vizat primarul șpăgar aruncă în aer PNL

Ilie Bolojan și Dan Motreanu (foto: profimedia)

Ilie Bolojan și Dan Motreanu (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 09:12
SursăRealitatea PLUS

La audieri în dosarele lui Ciprian Ciucu ar putea ajunge și Ilie Bolojan și Dan Motreanu, cei care au condus campania electorală pentru Primăria Capitalei. Între timp continuă audierile la DNA ăn dosarul în care primarul capitalei Ciprian Ciucu este pus sub control judiciar pentru luare de mită. Jurnalista Denise Rifai a ajuns și ea în fața procurorilor DNA, după ce prietena ei, Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și personaj cheie în dosar a fost adusă la audieri în cătușe.

Continuă audierile în dosarul DNA legat de jocurile de noroc în care este vizat primarul Capitalei Ciprian Ciucu, pus sub acuzare și aflat în acest moment sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, după ce ar fi luat mită în perioada în care era primar al Sectorului 6.

Denise Rifai și Odeta Nestor, audiate de către procurorii DNA

Acest dosar a adus mai multe persoane în fața procurorilor DNA, este vorba și despre jurnalista Denise Rifai, care a fost audiată timp de aproape 3 ore de procurorii DNA, ea este vizată în acest dosar și suspectă pentru complicitate și instigare la dare de mită, însă este și cea despre care se spune că l-ar fi denunțat pe primarul Ciprian Ciucu, că ar fi luat mita, respectivă despre care se spune în acest dosar.

La audieri a fost prezentă și cea despre care Denise Rifai spune că este prietena ei, Odeta Nestor, personaj cheie în acest dosar DNA, și fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, implicată în acest dosar după ce ar fi luat o mită de 100.000 de euro.

Bolojan și Motreanu ar putea ajunge la audierile DNA

Așadar, la audieri ar putea ajunge inclusiv Ilie Bolojan și Dan Motreanu, pentru că cei doi lideri PNL au condus campania electorală a lui Ciprian Ciucu din 2025, atunci când acesta a candidat la Primăria Capitalei.

Potrivit unor surse, în acea perioadă s-ar fi falsificat mai multe facturi și documente financiare din campania lui Ciucu, astfel încât să se ascundă circuitul mai multor sume de bani.

De asemenea, finanțarea campaniei s-ar fi făcut în schimbul obținerii unor autorizații către mai multe firme, pe care le-a dat Ciprian Ciucu, fapte despre care Ilie Bolojan și Dan Motreanu ar fi fost normal să știe, având în vedere poziția lor în Partidul Național Liberal la vremea aceea, este vorba despre președintele și prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal.

Acum procurorii DNA vor trebui să afle dacă aceștia aveau sau nu cunoștință legată de aceste fapte.

De asemenea, premierul interimar Ilie Bolojan ar putea ajunge la DNA și în cazul vicepremierului interimar Oana Gheorghiu, care este în acest moment acuzată că ar fi facilitat un contract public pentru o firmă germană.

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