Bolojan și Motreanu ar putea fi aduși la audieri din cauza lui Ciucu. Dosarul în care e vizat primarul șpăgar aruncă în aer PNL

Publicat 20 iun. 2026, 09:12 Sursă Realitatea PLUS

La audieri în dosarele lui Ciprian Ciucu ar putea ajunge și Ilie Bolojan și Dan Motreanu, cei care au condus campania electorală pentru Primăria Capitalei. Între timp continuă audierile la DNA ăn dosarul în care primarul capitalei Ciprian Ciucu este pus sub control judiciar pentru luare de mită. Jurnalista Denise Rifai a ajuns și ea în fața procurorilor DNA, după ce prietena ei, Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și personaj cheie în dosar a fost adusă la audieri în cătușe.

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