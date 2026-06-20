Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Bolojan și Motreanu ar putea fi aduși la audieri din cauza lui Ciucu. Dosarul în care e vizat primarul șpăgar aruncă în aer PNL
Ilie Bolojan și Dan Motreanu (foto: profimedia)
Publicat20 iun. 2026, 09:12
SursăRealitatea PLUS
La audieri în dosarele lui Ciprian Ciucu ar putea ajunge și Ilie Bolojan și Dan Motreanu, cei care au condus campania electorală pentru Primăria Capitalei. Între timp continuă audierile la DNA ăn dosarul în care primarul capitalei Ciprian Ciucu este pus sub control judiciar pentru luare de mită. Jurnalista Denise Rifai a ajuns și ea în fața procurorilor DNA, după ce prietena ei, Odeta Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și personaj cheie în dosar a fost adusă la audieri în cătușe.
Citește și
- 20:50Denise Rifai a ieșit de la audieri după aproape trei ore. Măsura primită din partea procurorilor DNA - VIDEO
- 20:17Tristan Tate și complicea acestuia, trimiși în judecată
- 19:47Viceprimarul comunei Gogoșari, inculpat într-un dosar de delapidare și comercializare ilegală de pește. Percheziții la Primărie și noi acuzații formulate de anchetatori
- 19:09 Bărbat de 59 de ani, arestat preventiv după acuzații de agresiune sexuală asupra a două adolescente. Victimele erau vecinele sale
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News